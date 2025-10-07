OMC revê em alta crescimento do comércio mundial para 2,4% em 2025

O comércio mundial de mercadorias deverá crescer 2,4% em volume este ano (contra 0,9% estimado em agosto), indicou hoje a OMC, que, por outro lado, reduziu as previsões para 2026 devido às tarifas norte-americanas.

Num comunicado, a Organização Mundial do Comércio (OMC) informa que o comércio mundial de mercadorias deverá crescer 0,5% em 2026, contra 1,8% estimado em agosto.

Em 2025, o comércio mundial de mercadorias superou as expectativas devido ao "aumento dos gastos com produtos baseados em IA, ao impulso das importações norte-americanas antes do aumento das tarifas e à força do comércio com o resto do mundo", indicou a OMC no comunicado.