Paula Margarido destaca "talento" dos jovens madeirenses no ‘24 Hour Comics Day’
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pelo director regional de Juventude, André Alves, visitou na tarde deste sábado o Centro de Juventude do Funchal, onde decorre a 20.ª edição do ‘24 Hour Comics Day’.
"A governante e o director regional tiveram oportunidade de conversar com dezenas de jovens, entre os 15 e os 34 anos, que participam neste desafio internacional que consiste na criação de uma banda desenhada original de 24 páginas em 24 horas consecutivas", indica nota à imprensa.
E acrescenta: "Guiados por Roberto Alves, responsável pela editora Sétima Dimensão — entidade organizadora do evento em parceria com a Direcção Regional de Juventude —, os visitantes conheceram o ambiente criativo e a dedicação dos participantes, tendo o responsável oferecido a Paula Margarido uma ilustração em forma de dedicatória".
Durante a visita, a secretária regional destacou “o talento, a energia e a criatividade destes jovens, que são uma inspiração e um exemplo do potencial artístico existente na nossa Região”, reforçando que “a Madeira continuará a apoiar quem transforma ideias em arte e cultura”.
A mesma nota conclui: "O ‘24 Hour Comics Day’, que reúne milhares de artistas em todo o mundo, tem como objectivo fomentar o gosto pela banda desenhada, promover a partilha de técnicas e incentivar a capacidade inovadora dos jovens, valorizando o seu talento e expressão artística".