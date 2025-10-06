“Sozinhos não fazemos nada”, diz Paula Margarido

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou hoje o “trabalho extraordinário” desenvolvido pela Casa do Povo de São Roque do Faial junto da população idosa, sublinhando a importância das parcerias para construir comunidades mais coesas.

“Sozinhos não fazemos nada”, salientou.

Acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e pela directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, a governante visitou esta instituição de utilidade pública para conhecer de perto os projectos em curso, escutar os desafios e projetar soluções para o futuro.

Durante a visita, Paula Margarido teve a oportunidade de assistir à actuação do Grupo de Teatro do Centro de Convívio da Casa do Povo de São Roque do Faial e do Grupo de Tocares e Cantares 'Os Camponeses', testemunhando o papel central da cultura na promoção do bem-estar e da inclusão social.

Em nota à imprensa, a Secretaria revela que "com mais de 200 utentes acompanhados semanalmente, a Casa do Povo de São Roque do Faial tem como missão combater o isolamento social, dinamizar actividades culturais e recreativas, apoiar a formação e criar oportunidades de convívio intergeracional".

E acrescenta: "Desde 2008, gere um centro de convívio com capacidade para 15 pessoas, sendo igualmente responsável pela sinalização de situações de vulnerabilidade, pela dinamização de formações e pela promoção de iniciativas que unem gerações e fortalecem a identidade cultural da freguesia".

Por fim, diz que "em articulação com o Governo Regional, esta instituição desenvolve ainda programas e apoios sociais que têm contribuído para uma comunidade mais solidária, ativa e próxima".