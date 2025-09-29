Tiago Margarido desperta interesse do Sporting de Braga

Ainda no rescaldo da vitória do Nacional no reduto do Sporting de Braga, ontem, por 1-0, surgem informações que dão conta que o treinador Carlos Vicens poderá estar de saída do comando técnico da equipa minhota, após cinco partidas sem vencer na I Liga portuguesa de futebol.

Segundo o experiente jornalista italiano, Rudy Galetti, estão identificados três possíveis treinadores para suceder ao técnico espanhol, sendo um deles Tiago Margarido.

“Carlos Vicens corre o risco de ser demitido do cargo de técnico do Sporting de Braga, após a derrota em casa, por 1-0. O clube já está a trabalhar no seu substituto, com três nomes na lista, incluindo Tiago Margarido, muito respeitado pela direcção do Sporting de Braga”, podemos ler na publicação feita pelo jornalista desportivo na rede social X.