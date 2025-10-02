Governo Regional apoia 11 novos projectos de empreendedorismo

O Governo Regional da Madeira assinou, hoje, 11 novos Contratos de Concessão de Incentivos (CCI), no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE). Estes contratos, assinados no auditório da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, permitiram a criação de 15 novos postos de trabalho.

Segundo explica, este foi um investimento global superior a 427 mil euros, dos quais cerca de 363 mil euros são assegurados pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM), com co-financiamento de 85% pelo Fundo Social Europeu+, no quadro do Madeira 2030.

As iniciativas apoiadas abrangem sectores muito diversificados da economia regional: transportes, contabilidade, comércio especializado, atividades turísticas, beleza, saúde emocional, organização de eventos desportivos, serviços de limpeza e venda de pescado.

Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, sublinhou que cada um destes projetos “é a prova viva de que uma ideia, quando ganha forma, cria oportunidade, emprego e impacto na comunidade”. Já o presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia, recordou as palavras de Fernando Pessoa — “o Homem sonha, a obra nasce” — reforçando que “é nos momentos de dificuldade que o indivíduo se reinventa”.

Com estas assinaturas, o balanço de 2025 ascende a 30 empreendimentos apoiados, traduzindo-se na criação de 41 novos postos de trabalho. "Números que comprovam a continuidade de uma estratégia que, desde 2015, já permitiu aprovar 240 projectos de criação da própria empresa, envolvendo 253 empreendedores, 408 novos empregos e um investimento global de 2,4 milhões de euros", aponta em nota à imprensa.

“No 2.º trimestre de 2025, a taxa de desemprego na Região Autónoma da Madeira fixou-se em 4,8%, o valor mais baixo da actual série estatística. É um marco que nos encoraja a continuar — com prudência, mas com confiança", disse a governante.

“A vossa coragem para arriscar, a vossa resiliência para concretizar e a vossa visão para inovar são essenciais para uma Madeira mais dinâmica, mais competitiva e mais inclusiva. Este é um percurso que agora começa, e que pode durar até ao fim das vossas vidas laborais. O Governo Regional continuará ao vosso lado, para que cada investimento se traduza em valor para a economia e em qualidade de vida para as pessoas", disse, numa mensagem aos promotores