Rubina elogia obra de Teles na Calheta

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, elogiou publicamente o percurso de Carlos Teles à frente da Câmara Municipal da Calheta e manifestou confiança no contributo que o autarca dará em breve no parlamento regional.

“Assim como foi tão bom presidente de Câmara da Calheta, tenho a certeza de que será um excelente deputado”, afirmou Rubina Leal, durante a sessão comemorativa dos 490 anos da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, abrindo um parêntesis de reconhecimento no discurso institucional da cerimónia.

A dirigente sublinhou a dedicação e a proximidade que marcaram os mandatos de Carlos Teles, considerando que a Calheta “é hoje um concelho de referência, fruto de uma gestão de rigor, visão e proximidade com as pessoas”.

A intervenção da presidente do Parlamento madeirense simboliza a transição política de Carlos Teles, que deixará em breve a liderança da Câmara Municipal para integrar a Assembleia Legislativa da Madeira como deputado.

Antes, o autarca havia recordado com emoção que estes dias marcam uma fase de despedida de várias funções que exerceu com empenho ao longo dos últimos anos. “Estes dias têm sido sempre a última vez”, disse, referindo-se à sua participação em diferentes cerimónias e momentos públicos enquanto presidente da autarquia.

Com um tom de gratidão e serenidade, Carlos Teles sublinhou o orgulho no trabalho desenvolvido e o privilégio de ter servido a população calhetense. “É natural que um ciclo se feche, mas levo comigo a honra de ter contribuído para o desenvolvimento da Calheta e para o bem-estar da nossa comunidade”, afirmou.

As celebrações do 490.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Calheta ficaram assim marcadas não apenas pela evocação histórica da instituição, mas também por um momento de reconhecimento político a um autarca que termina um ciclo de 12 anos de presidência.