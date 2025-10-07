Teles elogia papel social da Misericórdia da Calheta

O presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, destacou o papel essencial da Santa Casa da Misericórdia na área social do concelho, elogiando o trabalho desenvolvido ao longo dos anos e a cooperação mantida com a autarquia.

“É uma honra poder deixar algumas palavras de agradecimento à Santa Casa, através do senhor provedor, pela colaboração que tem tido com a Câmara Municipal da Calheta. Essa colaboração tem sido recíproca e exemplar, num trabalho conjunto que muito tem contribuído para a valorização da área social do concelho”, afirmou.

O autarca felicitou ainda a instituição pelo aniversário e pela capacidade de evolução e modernização das suas respostas sociais. “A Santa Casa da Misericórdia da Calheta é um parceiro fundamental na nossa actuação e um motivo de orgulho para todos os calhetenses”, sublinhou.

Carlos Teles estendeu o reconhecimento a todos quantos contribuíram para o percurso da instituição ao longo das últimas décadas, incluindo dirigentes, funcionários e colaboradores. “A grandeza social desta casa deve-se também a todos aqueles que, diariamente, dão o seu melhor ao serviço da comunidade”, destacou.

O presidente da autarquia agradeceu igualmente a proximidade e o apoio do Governo Regional e das demais entidades parceiras, considerando que “esta forma de trabalhar em conjunto traz sempre bons frutos e reflecte-se directamente na qualidade de vida da população”.

“Um autarca deve estar sempre próximo das pessoas que o elegeram. Quando sentimos que há colaboração e apoio, só podemos estar gratos”, concluiu, expressando votos de continuidade para o trabalho social desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia da Calheta.