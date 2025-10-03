As “notícias que não mexem” com Tiago Margarido

O trabalho de Tiago Margarido no comando técnico do Nacional tem sido elogiado e, por isso, o seu nome é muitas vezes apontado a outros clubes. Nesta semana surgiram notícias que o SC Braga poderia estar interessado perante a eventual saída de Carlos Vicens. A verdade é que, por enquanto, tudo não passa de rumores que não afectam em nada o técnico do Nacional.

"Essas notícias não mexem de todo comigo. Sou sincero: desde que estou aqui, já fui falado para quatro ou cinco clubes, mas a verdade é que continuamos aqui no Nacional com muito afinco e muito foco naqueles que são os nossos objectivos. Tudo o que é falado e tudo o que são rumores passa-nos, enquanto equipa técnica, completamente ao lado. Estamos unicamente focados em manter a qualidade de jogo que temos apresentado e conseguir pontuar cada vez mais, para engrandecer o Nacional e para que todos os adeptos se revejam nesta equipa."

Depois do triunfo em Braga na jornada passada, Tiago Margarido espera triunfar amanhã, com o Moreirense, pela primeira vez em casa na presente temporada época.

“O Moreirense é uma equipa muito forte a nível colectivo e individual e a prova é que é o primeiro classificado a seguir aos três grandes. E já vão sete jornadas, portanto não é uma casualidade. Isso, por si só, diz a dificuldade que vamos ter pela frente. Mas preparámo-nos em função dessas dificuldades e estamos confiantes que vamos conseguir um bom resultado.”