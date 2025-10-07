Associação de Futebol da Madeira promove Curso de Iniciação à Arbitragem

A Associação de Futebol da Madeira (AFM), através do seu Conselho de Arbitragem e em articulação com a Comissão de Apoio Técnico, procedeu à abertura de inscrições para o Curso de Iniciação à Arbitragem.

Destinado a todos os interessados em enveredar pela carreira de árbitro de futebol e futsal, a formação sob o lema “Queres ser árbitro?” tem como objectivo captar novos talentos para o sector da arbitragem regional, incentivando, não só jovens jovens, mas todos os que cumpram com os requisitos mínimos, a integrar uma área fundamental do desporto.

O curso, com início previsto para Novembro de 2025, destina-se a candidatos com idades entre os 14 e os 35 anos, incluindo formação teórica e prática.

As inscrições podem ser efectuadas através do código QR disponível no cartaz oficial da campanha ou directamente junto da Associação de Futebol da Madeira, através do telefone 291214413 ou do email [email protected].

A iniciativa conta com a colaboração da Academia de Arbitragem da FPF, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), do Núcleo de Árbitros da Região Autónoma da Madeira (NAFRAM), da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e do Município do Funchal, reforçando a aposta na formação, credibilidade e rejuvenescimento da arbitragem madeirense.

“A arbitragem é uma escola de valores, de responsabilidade e de liderança. Procuramos candidatos com paixão pelo jogo e vontade de evoluir”, sublinha o Conselho de Arbitragem da AFM, liderado por Roberto Santos.