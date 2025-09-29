IVBAM lança curso de formação profissional em Bordado da Madeira

Já se encontra a decorrer, nas instalações do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), um curso de formação profissional em Bordado da Madeira, acreditado pela empresa 'Competir Madeira - Formação & Serviços', à qual este Instituto se associa, como entidade parceira.

Segundo nota à imprensa, "estão a participar neste curso 15 formandas, todos elas em situação de desemprego, as quais, desta forma, encontram uma oportunidade de relevo para adquirir novas competências, numa área com reconhecida importância no panorama social, cultural e histórico da Região Autónoma da Madeira".

Por outro lado, acrescenta a mesma nota, "esta iniciativa representa uma aposta no reforço de novos agentes para este sector, que tem vindo a apresentar carências de mão de obra qualificada, na perspectiva de que sejam enquadrados no mercado de trabalho, a curto prazo".

E acrescenta: "Num total de 325 horas, esta formação prolonga-se até março de 2026, espaço temporal que já inclui um estágio profissional, que será desenvolvido nas empresas produtoras de Bordado da Madeira, promovendo assim formação prática, em contexto de trabalho".

Esta formação, conforme acrescenta, "está a ser orientada por um grupo de cinco formadoras, entre as quais, Rubina Franco, Designer do IVBAM, responsável por lecionar conteúdos teóricos na área do Bordado da Madeira, e três Bordadeiras de casa: Ana Lemos, Ana Luísa Santos e Maria Firmina Abreu, na componente prática".

Além disso, refere que "no enquadramento teórico serão abordados temas como a história, o processo produtivo, os pontos e as matérias-primas permitidas no Bordado da Madeira, tal como os seus métodos de conservação e legislação inerente".

"O apoio à componente formativa faz-se através de documentação específica, tal como de um kit composto por desenhos de Bordado da Madeira estampados sobre linho e organdi, linhas, agulhas e dedeiras", prossegue.

Revela ainda que "o curso está a ser leccionado em horário laboral, de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 13h30, na sede do IVBAM, na Rua do Visconde de Anadia, 44, Funchal, e por ser financiado pelo M2023 – FSE, permite que os formandos recebam uma bolsa de formação até 500 euros, por mês".

Para o IVBAM, como organismo responsável pela salvaguarda e valorização do Bordado da Madeira, "esta iniciativa surge alinhada com o seu compromisso nesse sentido, procurando formas de aproximar o Bordado da Madeira à sociedade civil, servindo como veículo promotor de formação e capacitação, para que esta arte e o seu legado permaneçam".