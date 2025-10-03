Cruz Vermelha lança curso de Primeiros Socorros Psicológicos na Madeira

A Cruz Vermelha Portuguesa vai promover, no próximo dia 25 de Outubro de 2025, um curso de Primeiros Socorros Psicológicos (PSP), destinado a preparar a população para prestar apoio emocional em situações de crise.

Com a duração de oito horas, a formação decorre entre as 9h00 e as 18h30, na Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, localizada na Rua das Mercês, no Funchal.

O curso é aberto a maiores de 18 anos, sendo particularmente relevante para profissionais e voluntários ligados às áreas da saúde e da segurança pública. O objectivo passa por capacitar os participantes para compreender, aplicar e enquadrar os primeiros socorros psicológicos no contexto de emergência, promovendo uma resposta mais eficaz e humana em momentos críticos.

"A intervenção imediata e adequada pode fazer a diferença no impacto emocional que uma situação traumática deixa. Este curso visa preparar a comunidade para agir com empatia e eficácia quando alguém mais precisa", refere a organização.

As inscrições e mais informações estão disponíveis junto da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa.