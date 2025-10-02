Nova sala sensorial promove inclusão na Calheta

Foi inaugurada, hoje, a Sala Sensorial da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta, um projecto que nasceu de um contrato assinado em Abril entre a Câmara Municipal da Calheta e a Associação de Pais, e que contou com o apoio de várias entidades, empresas locais e famílias da comunidade escolar.

O espaço, financiado pela autarquia no valor de cerca de 20.800 euros, pretende responder às necessidades de alunos com necessidades educativas especiais, mas estará também disponível para toda a comunidade educativa, assumindo um papel inclusivo e intergeracional.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de diversas entidades, professores, alunos, técnicos e famílias, que testemunharam o resultado de um trabalho conjunto que transformou um sonho em realidade.

Carolina Sumares, presidente da Associação de Pais, agradeceu o apoio da Câmara Municipal que "desde o primeiro momento manifestou interesse neste projecto, apoiando-o financeiramente".

A construção do espaço, que obrigou a alguns reajustes nas salas já existentes, contou com o apoio de diversas empresas do concelho e dos próprios pais que "puseram mãos à obra e ajudaram a construir a sala". A dirigente enfatizou ainda que "os alunos merecem este espaço, mas também os professores e técnicos da educação especial, que diariamente se dedicam a estes jovens".

"Queremos mostrar às famílias com filhos com necessidades especiais que não estão sozinhos", disse, acrescentando ainda que todos os interessados podem efetuar a sua inscrição e também utilizar esta sala Snoezelen.

Já Bernardo Gouveia, director da escola, expressou orgulho em contar com uma Associação de Pais "capaz de unir a sociedade em prol de uma causa como esta".

Por sua vez, Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal, também elogiou esta iniciativa e reforçou que "quando remamos todos para o mesmo lado chegamos a bom porto. Esta sala é a prova de que a união de esforços entre instituições, famílias e comunidade dá frutos concretos".

A secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, afirmou que esta obra, "mais do que um investimento numa infra-estrutura, é um investimento nas pessoas".

"Este é um exemplo de uma verdadeira inclusão: olhar para a diferença e dar a cada um aquilo que precisa", referiu, sublinhando também o empenho dos pais que "estão cada vez mais disponíveis para vir à escola e colaborar, o que deve ser valorizado".

A nova Sala Sensorial está equipada com materiais terapêuticos e estimulantes, como cama de água, piscina de bolas, colunas de água com iluminação adaptada e equipamentos interativos, proporcionando um ambiente que estimula a aprendizagem, o relaxamento e o bem-estar.