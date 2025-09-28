Benfica acusa arbitragem de beneficiar o Sporting de forma deliberada na I Liga

O Benfica acusou hoje o Conselho de Arbitragem (CA) de "favorecer sistematicamente" e de forma deliberada o Sporting na sete primeiras jornadas da I Liga de futebol e exigiu "verdade desportiva e igualdade de tratamento entre clubes".

"Ao longo destas jornadas, e sem esquecer o que já se verificara no final da época passada, torna-se impossível ignorar o padrão de decisões que favorece sistematicamente o Sporting e penaliza o Benfica. O Benfica entende que esta realidade não pode ser explicada apenas por coincidências ou por meros erros humanos", lê-se num comunicado publicado no sítio oficial dos 'encarnados' na Internet.

Para o Benfica, na vitória de sábado dos 'leões' no campo do Estoril Praia (1-0), deveria ter sido anulado o golo do colombiano Luís Suárez, por fora de jogo, e assinalada uma grande penalidade a favor dos 'canarinhos'.

Antes disso, os 'encarnados' falam de um expulsão perdoada a Gonçalo Inácio no Famalicão-Sporting (1-2) e um cartão vermelho mal mostrado a um jogador do Nacional na vitória dos bicampeões na Madeira por 4-1.

"Exige-se que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o CA atuem com firmeza, garantindo que os princípios da verdade desportiva e da igualdade de tratamento entre clubes sejam efetivamente respeitados", reforçou o emblema da Luz.

O Sporting segue no segundo posto da I Liga com 18 pontos, mais um que o Benfica, que é terceiro. Na frente, também com 18, mas menos um jogo, está o FC Porto, próximo adversário do emblema das 'águias'.

Já depois da final da Taça de Portugal da última temporada, vencida pelo Sporting (3-1) após prolongamento, o Benfica acusou o CA e FPF, agora liderada por Pedro Proença, de beneficiar o rival lisboeta.

Na altura, no final de maio, os 'encarnados' ameaçaram deixar de receber os jogos da seleção nacional no Estádio do Luz.

Na campanha para estar no Mundial2026, que conta com apenas três jogos em casa, Portugal vai disputar dois jogos no Estádio José Alvalade, com Irlanda e Hungria, em outubro, e um no Estádio do Dragão, frente à Arménia, em novembro.