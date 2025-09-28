Governo Regional disponível para dialogar sobre Academia de Futebol no Vale Paraíso

A secretária regional de Educação, com tutela do Desporto, Elsa Fernandes, garantiu que a política desportiva do Governo Regional “vai manter a linha seguida até agora”, reforçando que “não haverá grandes alterações” na estratégia de apoio ao sector.

A governante destacou o crescimento dos apoios ao desporto de alto rendimento, lembrando que “são já mais 30 atletas de alto rendimento e mais 90 participantes de elevado potencial”, o que, no seu entender, “demonstra a importância de manter a política que temos seguido em matéria de apoio ao futebol e às modalidades”.

Questionada sobre a eventual criação de uma Academia de Futebol no Vale Paraíso, proposta pela Associação de Futebol da Madeira, Elsa Fernandes admitiu abertura para analisar o projeto em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol e a AFM, mas sublinhou que o Governo Regional ainda não recebeu qualquer proposta formal.

“Se houver essa proposta, teremos de nos sentar e conversar. Teremos de avaliar a possibilidade de contratos-programa ou parcerias que permitam subsidiar uma Academia de formação. Mas, até ao momento, esse pedido ainda não nos foi colocado”.

A secretária regional reforçou, contudo, a disponibilidade para dialogar: “Quando a proposta for formalizada, falaremos sobre ela com toda a abertura. O objectivo é sempre apoiar o desporto regional e garantir condições de desenvolvimento para os nossos atletas”.