Corrida Solidária promove saúde cardiovascular na Madeira

A cidade do Funchal acolhe esta quinta-feira, 2 de Outubro, uma Corrida/Caminhada Solidária integrada na programação do 3.º Congresso de Cardiologia da Madeira, que decorrerá nos dias 3 e 4 do mesmo mês.

A iniciativa 'Coração Em Movimento' visa sensibilizar a população para a importância da prevenção das doenças cardiovasculares, reconhecidas como uma das principais causas de mortalidade a nível global. Além do incentivo à prática de exercício físico, o evento tem também um cariz solidário.

A participação está sujeita a uma inscrição com o valor simbólico de 2 euros, que inclui a t-shirt oficial do evento e o acesso a um momento de convívio final. A totalidade da verba angariada será destinada à Associação dos Amigos do Doente Cardiovascular da Região Autónoma da Madeira.

O ponto de encontro está marcado para as 18 horas nos Jardins do Lido, local de partida e de chegada da corrida. As t-shirts serão entregues no local, mediante o pagamento da inscrição.

Os interessados em participar podem inscrever-se através do seguinte formulário: https://forms.gle/wdXqC2JAvVtQSnNo6.

A organização é da responsabilidade do Serviço Regional de Saúde da Região, com a parceria do Município do Funchal, da Frente Mar Funchal e da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira.