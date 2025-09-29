Forum Madeira promove workshop gratuito com nutricionista Joana Abreu

O Forum Madeira promove, no próximo dia 11 de Outubro, às 17 horas, o primeiro workshop da iniciativa Forum Saudável, um novo programa dedicado à saúde, nutrição e bem-estar.

"O arranque do Forum Saudável será assinalado com o workshop 'Como ter um estilo de vida mais cuidado. Pequenas mudanças, grandes conquistas', conduzido por Joana Abreu, nutricionista e fundadora da marca Leve para a Vida, que irá partilhar dicas práticas e acessíveis para transformar a rotina diária em escolhas mais equilibradas e conscientes. As inscrições para o workshop realizam-se através da App do Forum Madeira, com um limite de 30 participantes sentados", indica nota à imprensa.

Esta primeira sessão surge também no contexto da celebração do Dia Mundial da Alimentação Saudável, que se assinala a 16 de Outubro. O objetivo, explica, "é sensibilizar a comunidade para a importância de adoptar estratégias simples e eficazes que contribuem para uma melhor saúde e qualidade de vida".

Com esta iniciativa, prossegue, "o Forum Madeira reforça o seu compromisso ESG, promovendo ações que valorizam a comunidade, inspiram hábitos saudáveis e oferecem experiências que vão além das compras".

“Queremos que o Forum Saudável seja um espaço de inspiração e aprendizagem contínua, onde todos os que nos visitam possam encontrar motivação para melhorar o seu bem-estar”, afirma Rita Paixão, directora geral do Forum Madeira.

Por fim, diz que "este é o primeiro de vários workshops que o Forum Madeira irá promover no âmbito do Forum Saudável, reforçando assim a sua aposta na dinamização de iniciativas regulares focadas na saúde e no bem-estar".