Paróquia da Ilha em festa no primeiro fim-de-semana de Outubro

A Freguesia da Ilha, no primeiro fim-de-semana de Outubro, dias 3, 4 e 5, acolhe as Festas do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário.

Organizadas pela comissão de festas triénio 2023/2025, pela Paróquia da Ilha e as Confrarias do Santíssimo e Nossa Senhora do Rosário, bem como a comunidade da freguesia, as festas iniciam-se na próxima sexta-feira, dia 3, pelas 20 horas, com novena e missa do Santíssimo Sacramento. Neste dia, a animação decorrerá até à uma da manhã, com a Banda Municipal de Santana, o grupo de cantares e despiques do Porto da cruz e o conjunto musical Banda Fixe.

No sábado, 4 de Outubro, terá lugar a girândola de fogo, pelas 12 horas, seguida da passagem pelos sítios da Freguesia da comissão de festas, acompanhada da banda Municipal de Santana. Às 18 horas será celebrada a Eucaristia em honra do Santíssimo Sacramento, cantada pelo coro da Ponta do Sol 'Raízes do Sol', seguida de procissão com tapete de flores. A animação da noite ficará a cargo do grupo de dança Nova Geração da Associação Desportiva e Cultural do Faial, do artista Roni de Melo e banda e duo D&G.

No domingo, dia 5, terá lugar a Eucaristia em honra de Nossa Senhora do Rosário seguida de procissão. A tarde contará com a animação da Banda Municipal de Santana, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana e Ernesto Macedo e a sua banda.

Por fim, a 7 de Outubro, dia da padroeira Nossa Senhora do Rosário será celebrada Novena e Missa a Nossa Senhora do Rosário cantada pelo grupo coral da Paróquia da Ilha, pelas 19 horas, na Igreja local.

De referir que as Festas terão a apresentação de Carlos Pereira, técnico da Direcção de Serviços da Ruralidade e foram apoiadas pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas; a Câmara Municipal de Santana, a Junta de Freguesia e Casa do Povo da Ilha e Associação de Compartes Ilha Autêntica.