Começa hoje o período oficial de campanha para as autárquicas

O período oficial de campanha para as Eleições Autárquicas de 2025 inicia-se, hoje, dia 30 de Setembro e termina às 24 horas do dia 10 de Outubro. O sábado, 11 de Outubro, é considerado ‘dia de reflexão’.

Seis deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, num total de 47, são candidatos a presidentes de câmara nas eleições autárquicas do próximo dia 12, com o JPP, o maior partido da oposição regional, a liderar com três candidaturas.

Das seis forças representadas no parlamento madeirense, três avançaram com deputados como cabeças de lista, nomeadamente: JPP (três), PSD (dois) e Chega (um). Já o PS, o CDS-PP e a IL não apostaram nos parlamentares para encabeçar a corrida à presidência dos municípios.

O Juntos Pelo Povo (JPP), cujo grupo parlamentar é composto por 11 elementos, apresenta Basílio Santos como cabeça de lista na Calheta, Luís Martins em Machico e Miguel Ganança em Câmara de Lobos.

Já o PSD, partido que suporta o Governo Regional em coligação com o CDS-PP, candidata Cláudia Perestrelo à Câmara Municipal de Santana e Rui Marques na Ponta do Sol.

Os sociais-democratas concorrem coligados com os democratas-cristãos em oito dos 11 municípios que compõem a Região, mas nenhuma lista é encabeçada pelo CDS-PP, que conta apenas com um representante na Assembleia Legislativa.

O deputado Rui Marques foi presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol entre 2005 e 2017 e o PSD (em coligação com o CDS-PP) volta agora a apostar nele para tentar reconquistar a autarquia, actualmente liderada pelo PS.

O Chega, cujo grupo parlamentar é constituído por três deputados, candidatou Hugo Nunes à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, concelho governado desde sempre com maioria absoluta pelo PSD.

Do total de 47 deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, quatro são também líderes das estruturas regionais dos respetivos partidos, nomeadamente Élvio Sousa (JPP), Paulo Cafôfo (PS), Miguel Castro (Chega) e Gonçalo Maia Camelo (IL), mas nenhum é cabeça de lista nas autárquicas de 12 de outubro.

Nas últimas autárquicas, em 26 de Setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento ‘Ribeira Brava Em Primeiro’, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.

Tome nota da agenda das candidaturas aos órgãos autárquicos do Funchal, para esta terça-feira:

09h30 A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência de imprensa esta terça-feira, no bairro da Nazaré, junto ao café ‘Padeirinho’, em frente ao Centro de Saúde.

10h00 A candidatura do Chega promove acções de rua no Funchal, seguida de uma conferência de imprensa no Largo do Phelps às 11h30. Na parte da tarde, às 15h00, a candidatura retoma as acções de rua na freguesia de São Pedro.

12h00 A candidatura do PTP ao Funchal realiza uma iniciativa de campanha na Casa Saúde São João de Deus.

15h30 PAN Madeira assinala arranque de campanha às Autárquicas 2025 com uma iniciativa junto à Igreja de São Martinho/Junta de Freguesia.

15h30 A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira à Câmara do Funchal promove uma iniciativa política junto ao centro comercial Anadia (na entrada do Pingo Doce).

17h00 A candidatura do JPP ao Funchal marca o arranque oficial da campanha para as Autárquicas de 2025 com um evento no Largo da Restauração, com inicio previsto para as 17 horas e declarações à comunicação social, pela cabeça-de-lista, Fátima Aveiro, previstas para as 17h30.

18h30 A CDU desenvolve uma iniciativa da campanha eleitoral nas zonas altas do concelho do Funchal, que terá conclusão no Largo das Courelas, na freguesia de Santo António, e para onde estão previstas declarações à Comunicação Social.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido realizará uma visita ao Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, em Câmara de Lobos. Esta instituição de referência local foi criada para dar resposta às necessidades da comunidade através de múltiplos serviços sociais, educativos e de apoio à família. O programa da visita tem início às 10h00, com uma visita ao Centro de Dia, situado junto à Nova Igreja de Santa Cecília. Às 10h30, Paula Margarido seguirá para o Centro Comunitário, onde participará na entrega de certificados às utentes que frequentaram formação no último ano lectivo, momento que será seguido de um lanche-convívio com os utentes. Por fim, às 11h15, visitará o Infantário, a Cozinha Solidária, o ATL da Palmeira e a Sala de Snoezelen.

10:30 O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, preside à sessão de apresentação do Plano de Dinamização dos Parques Empresariais da Madeira 2025-2031, que se realiza no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira, sito à Avenida Zarco, no Funchal. A iniciativa é promovida pela Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora S.A., tutelada pela Secretaria Regional de Economia. O Plano de Dinamização dos Parques Empresariais da Madeira 2025-2031 foi desenvolvido pela PKF Portugal, que irá explanar os objectivos estratégicos traçados para os próximos 6 anos. O último plano data de 2016.

11h00 A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente, esta terça-feira, em duas cerimónias. A primeira das quais (às 11 horas) trata-se da entrega de Louvores Desportivos 2024/2025, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. Na parte da tarde, pelas 15h30, a governante participará na entrega de Prémios de Mérito da Fundação Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Igreja Paroquial de São Lourenço, na Camacha.

Antes, pelas 14h30, Elsa Fernandes realizará uma visita conjunta com o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, à EB1/PE do Caniço, situada no sítio da Vargem (Centro) da freguesia do Caniço.

11h00 O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) apresenta oficialmente a Campanha Outubro Rosa 2025, uma iniciativa que, todos os anos, procura sensibilizar a população para a prevenção e detecção precoce do cancro da mama, apoiar quem enfrenta a doença e mobilizar a comunidade para esta causa.

A sessão oficial de apresentação da campanha decorrerá na sede do Núcleo, no Funchal e contará com a presença de representantes da LPCC, entidades parceiras, profissionais de saúde, bem como de toda a população que se queira juntar a este momento.

Liga Portuguesa Contra o Cancro sensibiliza através da Campanha Outubro Rosa A campanha ambiciona envolver a comunidade em geral, através de atividades participativas que promovem a união, a coragem e a esperança.

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará também presente na ocasião. Mais tarde, às 14h00, Rubina Leal estará presente na sessão de abertura da exposição ‘Vida com Arte’, uma iniciativa do Instituto de Segurança Social da Madeira, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso, à qual a Assembleia Legislativa da Madeira se associa.

11h30 Apresentação do Madeira Ocean Challenge 2025, que se realizará Centro Náutico de São Lázaro.

14h00 A DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira promove o terceiro e último workshop, de três horas, da série ‘Fios e Nós que Entrelaçam Histórias’, a decorrer este mês de Setembro, nas instalações da associação, Calçada de Santa Clara, no Funchal.

DTIM promove ciclo de workshops “Fios e Nós que Entrelaçam Histórias” Durante este mês de Setembro, a DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira organiza, pela segunda vez, a série de três workshops intitulada “Fios e Nós que Entrelaçam Histórias”, a decorrer nas instalações da associação.

16h00 A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na Cerimónia de Homenagem e Vinculação à Profissão dos novos enfermeiros, promovida pela Ordem dos Enfermeiros, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. O evento contará também com a presença do Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, entre outras entidades.

21h00 Concerto pela Banda Militar da Madeira, em parceria com a Orquestra de Jazz do Funchal (Redux) e participação especial da Cantora Madeirense Sofia Pita. Este espectáculo, inserido nas comemorações do 32.º Aniversário do Regimento de Guarnição N. º3 (RG3), realiza-se na estrutura militar localizada na Nazaré. O evento é aberto ao público.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 30 de setembro, Dia Nacional do Cancro Digestivo e Dia Internacional da Tradução:

1452 - Edição da primeira parte de "A Bíblia", impressa por Johann Gutenberg.

1791 - Estreia-se, em Viena, "A Flauta Mágica", última ópera de Wolfgang Mozart, sob a direção do compositor.

1808 - É restabelecido o Exército Português, com a expulsão das forças de Napoleão Bonaparte.

1846 - O éter é usado como anestésico pela primeira vez, na extracção de um dente pelo cirurgião-dentista William Thomas Green Morton.

1924 - Nasce o escritor norte-americano Truman Streckfus Persons, Truman Capote, autor de "A Sangue Frio" e "Música para Camaleões".

1935 - Estreia-se o musical "Porgy and Bess", de George Gershwin.

- Surgem as "Aventuras de Dick Tracy, na Mutual Radio Network, Estados Unidos.

1936 - É autorizada a constituição da Legião Portuguesa pelo decreto-lei nº. 27058, emitido pela Presidência do Conselho e publicado no Diário do Governo nº. 230/1936, formação patriótica de voluntários, destinada a organizar a resistência moral da Nação e cooperar na sua defesa contra os inimigos da Pátria e da ordem social.

1946 - Encerra o julgamento do Tribunal Militar Internacional de Nuremberga, Alemanha, confirmando a culpa dos dirigentes nazis na II Guerra Mundial e no Holocausto.

1949 - Termina a ponte aérea de Berlim, depois dos 227.264 voos que levaram mais de dois milhões de toneladas de produtos à população de Berlim Ocidental, bloqueada pelas forças da URSS.

1955 - Os delegados franceses à Assembleia-Geral das Nações Unidas abandonam os trabalhos, quando os incidentes na Argélia são colocados em agenda.

- Morre, aos 24 anos, o ator norte-americano James Dean, símbolo da juventude confusa, inquieta e idealista da década de 1950. Entrou em Juventude Transviada (1955) de Nicholas Ray

1960 - O canal ABC transmite pela primeira vez a série The Flinstones, de Joseph Barbera e William Hanna.

1966 - Os criminosos de guerra nazis von Schirach e Albert Speer são libertados da prisão de Spandau, em Berlim. Rudolf Hess permanece preso.

1974 - António de Spínola demite-se da Presidência da República Portuguesa. Sucede-lhe o Presidente Francisco da Costa Gomes.

- Toma posse o III Governo Provisório português, chefiado por Vasco Gonçalves (terminou o seu mandato em 26 de março de 1975).

1979 - Entra em vigor o Estatuto do Jornalista (Lei 62/79, de 20 de Setembro, emitida pela Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 218/1979).

1985 - Morre, aos 64 anos, a atriz francesa nascida na Alemanha Simone Signoret. Entre os filmes em que entrou estão Casque d'or (1952) Golden Marie, "Capacete de Ouro"), de Jacques Becker, Les Diaboliques (1955), de Henri-Georges Clouzot e Les Sorcières du Salem (1957).

- Morre, aos 85 anos, o físico e sismólogo norte-americano Charles Francis Richter, que estabeleceu a escala de medição da magnitude dos tremores de terra, Escala de Richter.

1987 - A Amnistia Internacional denuncia, em relatório, as violações dos direitos humanos praticadas em Timor-Leste, sob a ocupação indonésia.

1995 - Os ministros das Finanças da União Europeia confirmam a data para introdução da moeda única europeia: 01 de janeiro de 1999.

1998 - Encerra a EXPO-98, em Lisboa.

1999 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor alemão Günter Wilhelm Grass, autor de "O Tambor" e "O Meu Século".

2000 - A atleta Fernanda Ribeiro conquista a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália.

2002 - Termina o crédito bonificado à habitação, 19 anos após a sua criação para ajudar as famílias e os jovens com menores rendimentos a comprar residência própria.

2004 - A Rússia ratifica o Protocolo de Quioto, acordo internacional que prevê que os países industrializados baixem a suas emissões de CO2 (gás carbónico) para 5,2 por cento até 2010.

2005 - O Parlamento da Catalunha aprova o novo Estatuto de Autonomia que define a Catalunha como "uma nação".

2006 - Queda do avião, Boeing 737-800, das linhas aéreas brasileiras GOL na selva da Amazónia, Brasil, causa mais de 130 mortos, entre eles um empresário português.

2007 - Morre, com 88 anos, o britânico Joe Mitty, fundador das lojas beneficentes da Oxfam e criador do projeto de venda de roupa em segunda mão para financiar projetos humanitários.

2008 - Um acidente num templo hindu em Johpur, no estado indiano do Rajastão, provoca a morte a pelo menos 144 peregrinos e ferimentos em cerca de 150. O acidente dá-se quando uma parede do templo de Chamunda se desmorona sobre uma multidão de cerca de 25.000 peregrinos.

2009 - O tango argentino e uruguaio é classificado como património mundial imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na reunião em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

2011 - Morre, aos 85 anos, Gaspar Henaine, ator e comediante mexicano popularmente conhecido como "Capulina".

2012 - Morre, com 92 anos, Armando Marques Guedes, primeiro presidente do Tribunal Constitucional.

- Morre, aos 86 anos, Autran Dourado, escritor brasileiro, vencedor do Prémio Camões 2000.

2014 - O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças norte-americano informa que foi diagnosticado o primeiro caso de um doente infetado com o vírus do Ébola no país.

- Morre, aos 81 anos, Vítor Pereira Crespo, antigo presidente da Assembleia da República, entre 1987 e 1991.

- Morre, com 77 anos, Alpoim Calvão, comandante e um dos oficiais mais condecorados das Forças Armadas. Participou no falhado golpe de estado de 11 de março de 1975, sobre o qual escreveu um livro, editado em 1995.

2015 - O Presidente sírio, Bachar al-Assad, pede ajuda militar à Rússia, depois de os senadores russos terem dado a sua aprovação unânime para permitir que as Forças Armadas realizem ataques aéreos na Síria, como havia sido solicitado pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

- Cristiano Ronaldo sagra-se o melhor marcador da história do Real Madrid, superando Raúl González, ao marcar dois golos face ao Malmö, na Suécia, e passar a somar 324 com a camisola dos 'merengues'.

2016 - O Conselho da União Europeia chega a acordo com vista à ratificação do Acordo de Paris sobre o clima, numa reunião extraordinária de ministros do Ambiente dos 28, em Bruxelas.

2017 - Morre, aos 88 anos, Aurélio Santos, dirigente do PCP. Após o 25 de Abril, foi chefe de gabinete do histórico líder comunista Álvaro Cunhal (1913-2005) no primeiro Governo provisório.

2018 - Morre, aos 84 anos, Fernando Fernandes, o livreiro que fundou em 1968 a Livraria Leitura, no Porto.

2019 - Morre, aos 74 anos, a soprano norte-americana Jessye Norman.

2020 - O Ministério Público acusa três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do homicídio qualificado do ucraniano Ihor Homenyuk, em 12 de março, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa.

- Morre, aos 88 anos, Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido por Quino, cartunista argentino, criou a contestatária personagem de banda desenhada Mafalda, distinguido, em 2014, com o Prémio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades.

2022 - O Presidente russo, Vladimir Putin, assina, em Moscovo, os tratados de anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, apesar da condenação internacional e da Ucrânia. Os líderes separatistas dos quatro territórios ucranianos, Denis Pushilin (Donetsk), Leonid Pasechnik (Lugansk), Vladimir Saldo (Kherson) e Yevgeny Balitsky (Zaporijia), participam na cerimónia de assinatura, no Salão de S. Jorge do Grande Palácio do Kremlin (sede da Presidência russa).

- O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anuncia "Hoje, a Ucrânia apresenta a sua candidatura 'de jure' à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO)".

- O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, assegura que a anexação ilegal pela Rússia de quatro províncias ucranianas não altera o compromisso da Aliança em apoiar a Ucrânia.

- A Rússia veta uma resolução apresentada pelos Estados Unidos e pela Albânia no Conselho de Segurança das Nações Unidas que condena os referendos de anexação russos em territórios ucranianos sob ocupação de Moscovo.

- Várias jogadoras treinadas por Miguel Afonso formalizam, através do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, queixas por assédio sexual na Federação Portuguesa de Futebol e na Polícia Judiciária.

- O Famalicão suspende Miguel Afonso, "por mútuo acordo e com efeitos imediatos", até que seja "apurada" a verdade sobre o alegado assédio sexual do atual treinador da equipa de futebol feminino famalicense a jogadoras do Rio Ave.

- Também o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspende preventivamente o treinador, a quem foi instaurado um processo disciplinar urgente.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia a promulgação do pacote Mais Habitação dizendo que "prefere qualquer coisa, mesmo que curta, a nada".

- O novo bispo de Setúbal, Américo Aguiar, é investido cardeal pelo Papa Francisco, no consistório, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, tornando-se no 47.º cardeal português da História.

PENSAMENTO DO DIA

O amor é uma coisa solitária. É esta descoberta que faz sofrer Carson McCullers (1917-45), escritora norte-americana

Este é o ducentésimo septuagésimo quarto dia do ano. Faltam 92 dias para o termo de 2025.