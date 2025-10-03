Pré-Festival. CINANIMA nas Universidades a 14 de Outubro na Madeira

A Universidade da Madeira vai acolher, a 14 de Outubro, a partir das 16 horas, mais uma edição do PréFestival. CINANIMA25 nas Universidades. Esta é uma iniciativa que antecede a 49.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, que decorrerá entre 7 e 16 de Novembro, na cidade de Espinho.

Segundo explica nota à imprensa, além de uma selecção de curtas-metragens premiadas da última edição do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho (48ª edição), o CINANIMA25 nas Universidades apresenta também dois programas de curtas oriundos de duas prestigiadas escolas superiores de arte europeias: Łódź Film School, na Polonia, e na Escola de Belas-Artes, École Émile-Cohl, Lyon na França, estes dois últimos a serem exibidos no dia 16 de Outubro, a partir das 14 horas.

A entrada é livre e o evento é aberto ao público em geral, sendo de particular interesse para os estudantes em Artes Visuais, Design, artistas, animadores, diretores, produtores, curadores, professores e gestores culturais.