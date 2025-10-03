Festival de Teatro de Machico arranca este domingo com o Teatro Bolo do Caco

Está de regresso o Festival de Teatro de Machico, que arranca já este domingo, dia 5 de Outubro, pelas 11h45, na Largo da Igreja. Trata-se de uma criação de Mariana Faria e Xavier Miguel a partir dos textos Manifesto Anti-Leitura de José Fanha, Manifesto Anti-Dantas de Almada Negreiros, e de músicas de Zeca Afonso e Manuel Freire.

A peça de teatro de rua trata-se de uma sátira com a duração de aproximadamente 40 minutos, incluindo itinerância musical antes e momento musical no final do espetáculo.

"Um revoltado grupo de personagens revela em tom de manifesto os perigos dos livros e dos escritores, fazendo uma apologia da literatura através de uma linguagem satírica e pejada de ironia", explica a sinopse.

O Festival decorre ainda no dia 11 de Outubro, pelas 20 horas, no Forte de Nª Senhora do Amparo, com a peça 'Auto da Índia, de Gil Vicente... e outros pecados nossos0, pelo Grupo de Teatro de Machico. A 18 de Outubro o palco será no Forum Machico, pelas 20 horas, com 'J elevado a 2, (J2)', pelo Teatro Amador de Pombal.

No dia 24 de Outubro, pelas 21 horas, também no Forum Machico, será a vez de subir a palco a peça 'Dalila e Sansão' e a 1 de Novembro, à mesma hora, a OITO (Oficina de Ideias das Terras do Oeste) – Calheta leva a palco 'Liberdade que te quero minha'.

O certame só termina a 8 de Novembro, também no Fórum Machico, com um trabalho colectivo de Jaunais Miltu teātris, da Letónia, com a peça 'Sprīdītis - 100 características nacionais'.