Autoridade da Concorrência dá ‘luz verde’ à compra da Climex pelo grupo Serlima

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu "luz verde" à compra da Climex pelo grupo Serlima, segundo uma informação ontem divulgada.

Numa nota publicada no seu ‘site’, o regulador liderado por Nuno Cunha Rodrigues indica que o seu Conselho de Administração decidiu "adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração", acrescentando que esta "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste".

Em 09 de setembro, o grupo Serlima, que atua nas áreas da limpeza, lavandarias, entre outras, tinha notificado a AdC sobre a aquisição da Climex.

Segundo a AdC, a Serlima integra "um grupo de empresas dedicadas à gestão de serviços integrados na área dos 'facility services'", operando a nível nacional, principalmente em quatro áreas de atividade: "serviços de limpeza e 'housekeeping', lavandarias industriais, trabalho temporário e limpeza urbana".

Já a Climex dedica-se "à prestação de serviços de limpeza e higiene, incluindo soluções de higienização tecnologicamente inovadoras, em todo o território nacional", atuando, sobretudo, "no setor empresarial, com um portefólio de clientes que se distribui pelos principais segmentos de indústria e serviços".