Sexta começa com trânsito intenso e congestionamento

Os últimos tempos, semanas, sobretudo desde o fim adas férias escolares, os congestionamentos, às vezes causados por acidentes ou avarias, mas sobretudo devido ao tráfego intenso acontecem todos os dias, nem sequer escapando a sexta-feira que, por norma, era um dia mais calmo.

Hoje não é excepção e ainda nem eram 8h00 e já havia congestionamento devido a trânsito intenso na Via Rápida, mais precisamente da zona antes da Cancela até praticamente o nó de Pestana Júnior, com alguns outros pontos de forte movimentação de veículos.

É o caso de toda a zona desde o final da Via Rápida na Estrada da Liberdade, que acumula trânsito na rotunda do Hospital e todas as artérias ao redor, estendendo-se até perto do Campo da Barca, em toda a extensão da Cota 40.

De resto, para já, nenhum problema de maior. Conduza com precaução.