Taxa turística rende 1,3 milhões na Calheta

Concelho já ultrapassa as 5 mil camas e regista 4.322 unidades de alojamento local. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 7 de Outubro.

"600 estrangeiros votam no domingo" é outra das notícias que merece destaque nesta edição. Cidadãos de outros países representam 0,23% dos eleitores recenseados.

Saiba também que "Pioneira da Economia Criativa vem à Cimeira Atlântica". Brasileira Edna dos Santos-Duisenberg, cofundadora da World Creativity Organization, estará em Junho na Madeira.

Na entrevista de hoje: "Telemóvel é inimigo do descanso". Psiquiatra lamenta que a importância do sono ainda não seja reconhecida como a alimentação ou o exercício.

"IFCN contrata serviço externo de limpeza" é a notícia que 'fecha' a primeira página do DIÁRIO desta terça-feira. Reforçar a manutenção de percursos, miradouros e parques é o objectivo da decisão.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.