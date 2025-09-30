CDS alerta para urgência de ter saneamento básico como prioridade na Calheta

A candidatura do CDS à Câmara Municipal da Calheta considera que a aposta numa rede de saneamento básico tem que ser uma prioridade do próximo executivo. Aliás, indica que "há décadas que o CDS tem alertado para esta urgência", no entanto "os sucessivos presidentes e vereadores das Câmaras do PSD vão prometendo mas não cumprem".

"Se a rede de esgotos e de águas pluviais já era uma necessidade, desde há muitos anos, agora é mesmo a urgência das urgências, tendo em conta o crescimento do imobiliário e da ocupação do território", indica a lista encabeçada por Graça Pita.

O partido afiança que os seus candidatos, tanto à Câmara Municipal, como às Assembleias de Freguesia, têm esta questão no centro das preocupações, "já que está em causa a saúde pública e a qualidade de vida das pessoas".

O CDS defende que esta obra, pelo vultuoso investimento em causa face à dimensão e orografia do concelho, deve ser objecto de um contrato-programa entre o Município e o Governo Regional. "A não ser assim, daqui a 4 anos os candidatos do PSD estarão, de novo, a prometer esta obra, em vésperas de eleições", conclui o CDS da Calheta que concorre com listas próprias no concelho.

