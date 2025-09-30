Governo Regional apoia Casas do Povo com mais de 1,3 milhões
O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 17 horas desta quarta-feira, 1 de Outubro, na Quinta Magnólia, onde serão assinados contratos-programa entre a Região e as Casas do Povo, totalizando apoios no valor superior a 1,3 milhões de euros.
Os contratos-programa a assinar abrangem as 44 Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, e prevêm a entrega de 885.503,62 euros, referentes à segunda tranche de um apoio financeiro global de 1.391.611,37 euros, cuja primeira fase foi transferida em Fevereiro, no valor de 506.107,75 euros.
Em nota emitida, o Executivo Madeirense explica que este apoio financeiro tem como objectivo assegurar as despesas inerentes às componentes de funcionamento e de iniciativas para o ano de 2025, nos termos do Regulamento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira e às suas Associações, no âmbito do desenvolvimento local.
O apoio financeiro tem em conta que as receitas próprias das Casas do Povo "se manifestam insuficientes para fazer face às despesas inerentes às referidas componentes de funcionamento e de iniciativas para o corrente ano".
Esta é também uma forma de reconhecer que a actuação das 44 Casas do Povo constitui um esforço meritório indispensável à prossecução dos objetivos de serviço público por parte das mesmas. E também tendo em conta a importância de que se reveste o associativismo, o voluntariado dos sócios das Casas do Povo e o papel primordial que lhes é atribuído no âmbito do desenvolvimento local, sendo do interesse público a viabilização da sua ação. Governo Regional