Governo Regional apoia Casas do Povo com mais de 1,3 milhões

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 17 horas desta quarta-feira, 1 de Outubro, na Quinta Magnólia, onde serão assinados contratos-programa entre a Região e as Casas do Povo, totalizando apoios no valor superior a 1,3 milhões de euros.

Os contratos-programa a assinar abrangem as 44 Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, e prevêm a entrega de 885.503,62 euros, referentes à segunda tranche de um apoio financeiro global de 1.391.611,37 euros, cuja primeira fase foi transferida em Fevereiro, no valor de 506.107,75 euros.

Em nota emitida, o Executivo Madeirense explica que este apoio financeiro tem como objectivo assegurar as despesas inerentes às componentes de funcionamento e de iniciativas para o ano de 2025, nos termos do Regulamento de Atribuição do Apoio Financeiro às Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira e às suas Associações, no âmbito do desenvolvimento local.

O apoio financeiro tem em conta que as receitas próprias das Casas do Povo "se manifestam insuficientes para fazer face às despesas inerentes às referidas componentes de funcionamento e de iniciativas para o corrente ano".