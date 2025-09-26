Calheta investe mais de 1,9 milhões de euros na modernização do abastecimento de água

O Município da Calheta viu aprovadas duas candidaturas de grande relevância para a modernização do sistema municipal de abastecimento de água, financiadas pelo Programa Regional da Madeira 2021-2027 – Madeira 2030.

A apresentação pública dos projectos teve lugar, esta manhã, no Centro Social dos Prazeres, perante entidades locais, técnicos municipais e população.

Estas operações enquadram-se na prioridade 'Madeira + Verde: Acção Climática e Transição Energética', com o objectivo específico de reforçar a eficiência hídrica, reduzir perdas superiores a 20% e garantir maior sustentabilidade ambiental e económica do abastecimento público. Trata-se de um projecto concelhio que vem sendo preparado há algum tempo, que se inicia com um projecto-piloto na zona dos Prazeres e que será progressivamente estendido a todas as freguesias, através de intervenções faseadas e articuladas, até cobrir a totalidade do concelho.

Este investimento é determinante para termos um sistema de abastecimento mais eficiente, fiável e sustentável, com benefícios directos para as famílias da Calheta. Sozinhos, com recursos exclusivamente municipais, seria muito difícil suportar uma intervenção desta envergadura, por isso o apoio do Madeira 2030/FEDER foi decisivo Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta

O primeiro projecto prevê a renovação de cerca de 21 quilómetros de rede de abastecimento de água, através da substituição de condutas obsoletas e de diâmetro insuficiente. Esta intervenção pretende melhorar o desempenho hidráulico e reduzir significativamente as perdas de água no sistema. O investimento global ascende a 994.204,36 euros, dos quais 70% são financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Já o segundo projecto corresponde à implementação de um sistema integrado de controlo e monitorização de água. Inclui a aquisição de equipamentos e software especializado, campanhas de detecção de fugas e substituição de condutas problemáticas. O investimento total é de 977.275,02 euros, com financiamento comunitário de 85% pelo FEDER.

Com a concretização destas duas operações estratégicas, a Câmara Municipal da Calheta reforça a modernização das infra-estruturas de abastecimento, adoptando soluções inovadoras de gestão que contribuem para a preservação dos recursos hídricos, a melhoria do serviço prestado à população e a sustentabilidade ambiental e económica do concelho, não esquecendo todo o trabalho que tem sido feito nesse sentido, nomeadamente com a construção de tanques e reservatórios, com a renovação de várias redes de água potável nas diversas freguesias.

O Município prepara-se para lançar o concurso público para esta operação que terá de ser executada até o final do próximo ano.