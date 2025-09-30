'Raízes de uma Calheta Viva' esta quarta-feira no Pavilhão do Arco da Calheta

O Pavilhão do Arco da Calheta vai receber, esta quarta-feira, entre as 14 horas e as 16h30, a iniciativa 'Raízes de uma Calheta Viva', que pretende celebrar o Dia Internacional do Idoso. A iniciativa parte da Câmara Municipal da Calheta e pretende ser um momento de convívio dedicado à população sénior do concelho.

"Mais do que uma celebração, este encontro pretende homenagear os idosos calhetenses, reforçando o respeito, a inclusão e a participação cativa desta geração no desenvolvimento do concelho. Para a Autarquia, valorizar quem tanto contribuiu para a nossa terra é um compromisso permanente, que se traduz também no trabalho contínuo desenvolvido através da rede de centros sociais, pilar essencial no apoio de proximidade à população sénior", indica em nota enviada à imprensa.

Actualmente, o concelho dispõe de 10 centros sociais, que acolhem cerca de 300 frequentadores, sendo que o primeiro, o Centro Social da Calheta, foi criado em 1998, no sítio do Pinheiro. A autarquia indica que, nesta área, conta com mais de duas dezenas de colaboradores, entre assistentes sociais, psicólogos, técnicos de desporto e de música, entre outros profissionais, que diariamente acompanham estas pessoas, desenvolvendo actividades, promovendo momentos de convívio e passeios, ouvindo e estimulando a autonomia, o bem-estar e o envelhecimento activo.

O convívio do Dia do Idoso incluirá animação, actividades interactivas e momentos de partilha entre a população sénior das diferentes freguesias do concelho. A iniciativa culminará com a criação de uma peça de arte colectiva, que reunirá os contributos de todos os participantes e ficará posteriormente em exposição num dos centros sociais da Calheta.