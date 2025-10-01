CDS compromete-se com o apoio à natalidade na Calheta

A candidatura do CDS à Câmara Municipal da Calheta comprometeu-se esta quarta-feira, 1 de Outubro, com "um ambicioso projecto de apoio à natalidade" no concelho.

Para os candidatos do CDS "não basta entregar um cheque na altura do nascimento para que os casais tenham mais filhos, é necessário criar as condições para que essas Famílias tenham as condições de habitação, de conciliação trabalho-emprego e meios financeiros para dar formação aos filhos".

Em nota emitida, os candidatos do CDS que reclamam apoios municipais ao pagamento das creches e jardins de infância e o reforço das bolsas do ensino superior.

O CDS alerta que a Calheta "é um dos concelhos mais envelhecidos da Madeira e que as projecções indicam que o número de idosos versus o número de jovens vai crescer de forma acentuada".

"Só uma política integrada de natalidade, que impõe um conjunto de medidas ambiciosas ao longo do tempo, poderá inverter este grave inverno demográfico ou, no mínimo, mitigar o seu impacto na comunidade calhetense", defende a candidatura.



