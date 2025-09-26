António Gonçalves pretende reabertura das Grutas e a Taxa Turística em São Vicente

O candidato da coligação PSD/CDS 'Por São Vicente', António Gonçalves, afirmou que pretende transformar o concelho num território mais atractivo para quem nele reside e, ao mesmo tempo, posicioná-lo como uma referência turística no panorama regional.

"Queremos construir um concelho que seja mais atractivo, que ofereça qualidade de vida e novas oportunidades a quem aqui vive, mas que, simultaneamente, se assuma como uma referência turística no panorama regional, atraindo mais visitantes e apresentando-lhes uma oferta de excelência", afirmou, reiterando a sua aposta no turismo como forma de contribuir para afirmação e maior dinamização económica do seu concelho.

António Gonçalves que, a este nível, define, entre outras prioridades da sua candidatura, a reabertura das Grutas, a implementação da Taxa Turística e a requalificação da Estrada do Bom Jesus.

"A nossa candidatura compromete-se a criar, assim que eleita à Câmara e logo no primeiro dia, uma equipa de trabalho focada exclusivamente no projecto das Grutas, porque este é um projecto estruturante para São Vicente e para a dinamização económica local que defendemos", garante o candidato, explicando que o projecto consistirá em quatro fases, envolvendo, na primeira fase, a intervenção, o acompanhamento técnico e a elaboração do caderno de encargos da requalificação da Gruta, na segunda fase a requalificação do Centro de Vulcanismo – tornando-o mais dinâmico e apelativo – e, na terceira fase, face ao aumento da procura, a ampliação do parque de estacionamento. Na quarta e última fase do projecto, "vamos fazer o que sempre foi desejado, que é ligar as Grutas ao centro de São Vicente, com a criação de um passadiço adjacente à ribeira", sublinha.

Candidato que, no que concerne à Taxa turística, é taxativo ao afirmar que a sua implementação é decisiva para que o Município possa investir neste sector e na requalificação da oferta actual, assim como criar novas atractividades. "A Taxa Turística em 2024, com 321 mil dormidas no nosso concelho, perfazia uma receita total na ordem dos 650 mil euros, uma receita estruturante e crucial para podermos desenvolver a implementação de recursos recomendados, a requalificação de acesos ao mar, a criação e requalificação de Miradouros e Parques de Merendas, assim como para a promoção e dinamização turística do nosso concelho, sem esquecer o investimento na requalificação dos ecopontos e na frota municipal", fundamenta.

Outro ponto importante, conforme salienta, é a requalificação da estrada do Bom Jesus entre as freguesias da Boaventura e Ponta Delgada. "Nós vamos proceder, através de contrato-programa com o Governo Regional, à requalificação desta estrada e dos dois Miradouros adjacentes – da Ladeira e do Bom Jesus e vamos modificar o projecto já existente para criar um Miradouro suspenso para assegurar, aqui, mais um novo ponto de interesse turístico", vinca o candidato da coligação 'Por São Vicente'.