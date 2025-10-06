Dinarte Nunes quer reforçar apoio e proximidade aos idosos no concelho do Porto Moniz

O candidato da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz, Dinarte Nunes, destacou a necessidade de uma maior atenção e acompanhamento à população sénior do concelho, assumindo esta área como uma das principais prioridades da sua candidatura.

“Somos da opinião e, aliás, temos vindo a ouvir toda a gente nesse sentido, de que é fundamental que o executivo municipal tenha uma outra atenção e garanta um acompanhamento mais eficaz e reforçado aos nossos idosos, ajudando-os em todas as suas necessidades e é por isso que o nosso objectivo é manter o que está bem mas tentar, sempre, melhorar as respostas, nomeadamente aquelas que competem ao Gabinete do Idoso, que iremos aumentar na sua capacidade e alargar, numa lógica de maior proximidade no terreno e criação de novas valências sociais”, garante, reafirmando esta área como uma das suas principais bandeiras.

O candidato lembrou que o seu programa eleitoral já contempla o apoio às cirurgias e à compra de medicamentos nas farmácias – na base de um 'Cheque Farmácia que aumentará para 30 euros neste mandato, assim como o circuito gratuito para os residentes dentro do concelho, que também irá beneficiar a população mais idosa. Dinarte Nunes sublinhou ser necessário garantir que a autarquia assuma, do ponto de vista do actual Gabinete do Idoso a reformular, uma acção ainda mais eficaz.

“Tanto eu como a vereadora que ficará responsável pelo pelouro social, a Enfermeira Ana Luísa, temos estado no terreno e temos constatado que é preciso reforçar, por exemplo, o apoio aos idosos no conforto do seu lar e isso também está contemplado no nosso Manifesto”, explica, aludindo, por exemplo, às Terapias de Reabilitação ao domicílio que a sua candidatura defende.

O candidato acrescenta que o objectivo passa também por criar novas valências de ocupação, especialmente direccionadas a idosos que vivem sozinhos, bem como iniciativas de apoio ao envelhecimento activo, assegurando um acompanhamento mais próximo e eficaz, que permita a todos sentir que o executivo municipal está presente e atento às suas necessidades.

Por fim, garante que, à frente do executivo municipal, irá manter todos apoios actualmente existentes à terceira idade, inclusive reforçando-os nalgumas áreas.

“Somos da opinião que as ajudas que são dadas, neste momento, têm de ser atualizadas no seu valor, assim como também sabemos que existem necessidades que ainda não estão contempladas pela autarquia e que devem merecer, também, o nosso apoio, sendo essa a nossa meta a partir do dia 12 de Outubro”, finalizou.