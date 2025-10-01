Olavo Câmara promete reforçar apoio aos idosos no Porto Moniz

O apoio à população idosa é uma medida que Olavo Câmara, candidato do PS à Câmara Municipa, pretende reforçar no próximo mandato.

O cabeça-de-lista salienta que a criação do Gabinete de Apoio ao Idoso foi uma medida pensada por Emanuel Câmara e que teve como grande executora a vereadora Graciela Silva, que integra sua equipa, tendo como objectivo continuar este trabalho.



"É no PS que as pessoas devem confiar para que possamos prosseguir este apoio à população idosa do Porto Moniz", disse, lembrando que "no tempo do PSD nada disto havia" e advertindo que, "se andaram nestes últimos 12 anos a criticar, com certeza que não serão eles que agora vão querer continuar este trabalho".

Olavo Câmara lembra que, consigo à frente da autarquia, os apoios serão para todos, ao contrário do que pretendem fazer os seus adversários, que já disseram por diversas vezes que irão cortar na forma de atribuição, fazendo com que muitos idosos não sejam abrangidos.

Para o socialista, importa “continuar e reforçar o trabalho do gabinete de apoio ao idoso, melhorando o dia-a-dia destas pessoas, com proximidade, presença e carinho, fazendo as visitas ao domicílio, garantindo transportes, envolvendo-as em diversas atividades, como passeios, aulas de atividade física e a universidade sénior, implementada pelo PS no presente mandato.

A par disso, Olavo Câmara vai reforçar o banco de ajudas técnicas e o valor do apoio à aquisição de medicamentos.

Neste campo, o socialista pretende igualmente apoiar a reabilitação das habitações da população idosa, garantindo que têm mais segurança e mobilidade, bem como disponibilizar aparelhos de tele-assistência e, ainda, criar um suplemento mensal para os cuidadores informais.

Por outro lado, é também objectivo do candidato do PS criar um programa municipal de apoio a pequenas cirurgias, incluindo tratamentos dentários e oftalmológicos. Na área da saúde, Olavo Câmara tenciona igualmente alargar o apoio à comparticipação de medicamentos, de modo a abranger munícipes com menos de 65 anos com grau de incapacidade física ou mental medicamente comprovada.

Garante ainda continuar a sensibilizar o Governo Regional para a necessidade de alocar uma equipa da EMIR para a costa norte.