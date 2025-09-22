Dinarte Nunes reforça apoio e atenção aos idosos no Porto Moniz

A par dos apoios às cirurgias e à compra de medicamentos nas farmácias, assim como do circuito gratuito para os residentes dentro do concelho – medidas que são compromissos da sua candidatura e que irão, directamente, abonar, também, a favor da população mais idosa – o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz, Dinarte Nunes, defende a necessidade de alargar a abrangência de acção do Gabinete do Idoso, dando-lhe novas competências e garante que irá reforçar os apoios a esta faixa da população, inclusive no seu domicílio.

Em nota à imprensa, o candidato explica que em causa está a necessidade de garantir um acompanhamento mais eficaz e permanente aos idosos, designadamente aos que vivem sozinhos, permitindo-lhes que, por exemplo e do ponto de vista das terapias de reabilitação, estes possam ter acesso a estes cuidados no conforto do seu lar.

Somos da opinião e, aliás, temos vindo a ouvir toda a gente nesse sentido, de que é fundamental que a Câmara tenha uma outra atenção para com os idosos que aqui residem e o nosso objetivo é manter o que está bem mas tentar, sempre, melhorar as respostas sociais". Dinarte Nunes

O candidato garante que irá manter todos os actuais apoios que já são atribuídos à população mais idosa do Porto Moniz, por parte do executivo municipal, aumentando-os, inclusive, nalgumas áreas.

E reforçou: "É preciso termos em atenção o aumento do custo de vida e o facto de existirem ajudas que são dadas e que, neste momento, têm de ser atualizadas no seu valor, assim como também existem necessidades que ainda não estão contempladas pela autarquia e que devem merecer, também, o nosso apoio".