António Gonçalves quer reforçar políticas sociais e apoio à habitação em São Vicente

O candidato da coligação PSD/CDS 'Por São Vicente' às eleições Autárquicas, António Gonçalves, reafirmou o seu compromisso com a área social durante uma acção de campanha no terreno, prometendo manter e reforçar as políticas de apoio existentes, bem como inovar nas respostas sociais para tornar o concelho mais inclusivo e solidário.

Entre as principais propostas apresentadas, destaca-se a priorização da oferta habitacional dirigida aos casais mais jovens. "Ao mesmo tempo que iremos priorizar a oferta de Habitação no nosso concelho, especialmente dirigida aos casais mais jovens – aumentando o apoio ao arrendamento social municipal e, por exemplo, isentando de taxas a construção da primeira habitação – vamos garantir, igualmente, que exista um apoio da Câmara à conservação e melhoria das habitações, de modo a que a nossa população tenha melhores condições de conforto e segurança nos seus lares", explicou António Gonçalves.

Na área da educação e apoio às famílias, o candidato comprometeu-se a manter várias medidas de apoio social. "E também para benefício directo das famílias, continuaremos, entre outras medidas, a apostar na gratuitidade das creches e do ensino pré-escolar e no transporte escolar gratuito a todos os alunos do 1.º Ciclo, majorando as bolsas de estudo dos universitários", disse, referindo ainda a proposta do Cheque material escolar que abrangeria todos os alunos do concelho.

Relativamente à população sénior, António Gonçalves garantiu que irá aumentar a comparticipação autárquica no apoio aos medicamentos, incluindo para doentes crónicos, e prometeu dar nova dinâmica à Universidade Sénior, dotando-a de instalações próprias. O candidato adiantou ainda que pretende "desenvolver vários programas destinados à população mais idosa para garantir-lhes ocupação física e mental, contribuindo, nessa medida, para o seu melhor bem-estar e qualidade de vida".

António Gonçalves concluiu sublinhando a coerência do seu programa: "Todas as nossas propostas não são apenas medidas avulsas, são compromissos claros com a qualidade de vida dos nossos cidadãos e com a construção de um concelho que seja capaz de acautelar e defender, sempre, o interesse da nossa população em primeiro lugar."