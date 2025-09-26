Dinarte Nunes quer maior descentralização do turismo e novos pontos de interesse

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz quer contribuir para a maior descentralização do turismo e garantir que existam novos pontos de interesse, atração e lazer no concelho.

Em comunicado de imprensa, Dinarte Nunes explica que, ao defender a aposta na dinamização de novas centralidades virá contribuir para a maior valorização da identidade local e para a dinamização económica.

Em causa, explica o candidato, “está a necessidade de dar uma nova vida ao centro do nosso concelho e a cada uma das nossas freguesias, criando novos espaços de lazer e requalificando as zonas adjacentes, com acessibilidades condignas e estacionamentos e salvaguardando-se, inclusive, a oportunidade de virem ali ser explorados alguns espaços pelos comerciantes locais, com a consequente criação de postos de trabalho”, acrescentando não fazer qualquer sentido que, num concelho com tanto para ver e para usufruir, “sejam sempre os mesmos sítios e as mesmas zonas a receber tanto turistas quanto residentes”.

Aliás, sublinha, “é preciso que tenhamos um Executivo capaz de olhar para o Porto Moniz como um todo, criando condições para que as pessoas sintam que é possível construir um projeto de vida neste concelho, deixando de encará-lo apenas como um ponto de visita ou passagem”, destacando que, a par da Habitação – aquela que é a grande prioridade da sua candidatura – também é imperativo que se criem condições de maior bem-estar e qualidade de vida, assim como de geração de emprego.

“Ao valorizarmos outras zonas e ao criarmos estas novas centralidades, estamos, também, a valorizar a nossa identidade, aquilo que é nosso e é único e isso é respeitar a nossa história e projetá-la para o futuro”, remata, por fim, Dinarte Nunes, aludindo, apenas como exemplo, à requalificação da “Vigia”, que será um espaço de homenagem aos Pescadores.