Dinarte Moniz diz que "nada foi feito pela Ajuda"

Segundo Dinarte Moniz candidato do CHEGA à Junta de Freguesia de São Martinho, "chegou a hora das populações da Ajuda, na freguesia de São Martinho, se unirem e cobrarem as promessas feitas pelo PSD há quatro anos".

Promessas que, no seu entender, "infelizmente, não foram cumpridas".



De acordo com Dinarte Moniz, "a realidade fala por si".

"A recolha de lixo é vergonhosa", lamenta. E prossegue: “Os espaços e equipamentos encontram-se degradados e alguns, como as vedações da Escola da Ajuda, põe em risco os alunos e quem passa nas ruas. A qualidade de vida da zona tem vindo a cair a olhos vistos com os 'Dubais de fachada'".

Tudo isto porque o PSD desleixou-se da Ajuda, abandonando por completo aquilo que tinha garantido defender. Aliás não cumpriu uma única promessa. E, apesar deste abandono, o PSD tem hoje a ousadia de vir apresentar a sua candidatura à freguesia de São Martinho precisamente na Ajuda – o território que deixaram maltratado e esquecido". Dinarte Moniz

No seu entender, "é fundamental que a população esteja presente, que dê a cara e exija respostas". E questiona: "Onde estão as promessas feitas? O que foi cumprido nestes quatro anos?" Segundo Dinarte Moniz, "a resposta é simples: nada foi feito pela Ajuda".

Por fim, em nota à imprensa, diz que "a Ajuda merece respeito, merece futuro e merece líderes que cumpram a palavra dada".