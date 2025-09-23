Dinarte Nunes aposta na valorização da agricultura no Porto Moniz

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz, Dinarte Nunes, assumiu esta terça-feira, 23 de Setembro, a agricultura como uma das suas principais apostas, defendendo o reforço dos apoios aos agricultores.

“Assumimos o compromisso de reforçar os apoios aos nossos agricultores, assim como garantir toda a ajuda, esclarecimento e acompanhamento que lhes forem necessários através do Gabinete de Apoio ao Munícipe, que é uma das nossas propostas, para que estes vejam, também facilitado, o acesso a fundos financeiros nacionais e europeus que contribuam para sustentar as suas produções”, garantiu.

Dinarte Nunes considera ser fundamental que exista "um acompanhamento mais directo e presente junto dos agricultores, de modo a aferir as necessidades que existem e encontrar as melhores soluções".

A candidatura do PSD/CDS propõe-se a apoiar os agricultores "na aquisição dos produtos químicos e a implementar medidas de apoio directo aos criadores de gado, assegurando a distribuição de ração e o acesso gratuito ou comparticipado, em função de cada caso, aos serviços veterinários, sem esquecer a realização de duas campanhas anuais de desratização, de modo a promover o combate às pragas”, refere.

Paralelamente, o candidato avança que pretende "valorizar a produção local e contribuir para a sua sustentabilidade económica, encontrando soluções que permitam apoiar, quando for esse o caso, o seu escoamento”.