Festa da Escola da Vila encerra três dias de celebração com apelo à construção cultural partilhada
Imagens da Porta 33 ilustram o evento que promoveu um encontro entre gerações
Durante três dias, o Porto Santo foi palco de uma experiência que desafiou fronteiras entre disciplinas, gerações e espaços. A Festa da Escola da Vila, que encerrou a sua quarta edição este domingo, mostrou o sucesso do projecto da Porta 33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea, apresentando este ano inovação e descentralização na programação.
Ao DIÁRIO, Hélder Folgado, um dos directores artísticos da Porta 33 explica que “a festa é o culminar de várias actividades desenvolvidas ao longo do ano”, descrevendo o evento como um momento de mostrar o que foi feito, mas também como um momento “de criação”, quebrando “as barreiras etárias e promovendo a aprendizagem partilhada”.
O DIÁRIO acompanhou de perto o evento que mobilizou várias camadas da população do Porto Santo.
