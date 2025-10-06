Festa da Escola da Vila encerra três dias de celebração com apelo à construção cultural partilhada

Durante três dias, o Porto Santo foi palco de uma experiência que desafiou fronteiras entre disciplinas, gerações e espaços. A Festa da Escola da Vila, que encerrou a sua quarta edição este domingo, mostrou o sucesso do projecto da Porta 33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea, apresentando este ano inovação e descentralização na programação.

Ao DIÁRIO, Hélder Folgado, um dos directores artísticos da Porta 33 explica que “a festa é o culminar de várias actividades desenvolvidas ao longo do ano”, descrevendo o evento como um momento de mostrar o que foi feito, mas também como um momento “de criação”, quebrando “as barreiras etárias e promovendo a aprendizagem partilhada”.

O DIÁRIO acompanhou de perto o evento que mobilizou várias camadas da população do Porto Santo.

Leia as reportagens na íntegra nas edições impressas de sábado, domingo e segunda.