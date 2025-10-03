Festa da Escola da Vila arranca hoje com dois espectáculos inclusivos

A edição de 2025 da Festa da Escola da Vila, uma iniciativa promovida pela Porta 33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea, arranca esta sexta-feira, 3 de Outubro, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, com dois espectáculos de entrada gratuita que celebram a diversidade, o talento local e a criação artística colaborativa.

A programação tem início às 18 horas com o espectáculo ‘PULSAR’, uma criação do músico e performer Marco Santos, que reúne em palco utentes da Universidade Sénior do Porto Santo, do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão do Porto Santo e alunos da Escola Profissional Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal.

Descrito como “um encontro de corpos, espaços e tempos”, ‘PULSAR’ é uma performance multidisciplinar onde a música, a dança e o teatro se fundem num só instrumento, o corpo. Num ambiente imersivo e sensorial, o espectáculo propõe uma reflexão sobre a condição insular e a relação entre o corpo, o território e a comunidade.

Marco Santos, fundador da United Art Movement e da Pulsar – Companhia do Corpo, continua a sua missão de usar a arte como ponte entre gerações e realidades distintas, afirmando o corpo como lugar de inclusão, diálogo e criação.

A noite prossegue com o aguardado concerto da já habitual Cristina Clara, às 21h30, acompanhada pelos Coros Infanto-Juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo e da Universidade Sénior, sob direcção de Nazaré Cunha e Margarida Galvão.

A artista minhota, que lançou o seu disco de estreia ‘Lua Adversa’ em 2021, revisita temas tradicionais e composições originais num espectáculo intimista e colaborativo, com arranjos que cruzam fado, choro brasileiro e música popular portuguesa. A acompanhar estarão os músicos Pedro Loch, na guitarra clássica, Edu Miranda, no bandolim, e Rolando Semedo, no baixo.

O alinhamento inclui temas como ‘Flor Amorosa’, ‘Cravos de Papel’, ‘Vira do Mondego’, e uma versão conjunta de ‘Bailinho da Madeira’ & ‘Marinheiro Só’, reforçando o espírito de pertença e partilha que marca esta festa.

Programa do concerto de Cristina Clara: 'Um dia hei-de inventar' (Cristina Clara/Pedro Loch); 'Flor amorosa' (Catullo da Paixão Cearense/Joaquim Callado); 'Cravos de Papel' (António de Sousa/Alain Oulman); '7 Mulheres do Minho' (José Afonso); 'Canção de Embalar & O Trenzinho do Caipira' (José Afonso & Ferreira Gullar/Heitor Villa Lobos); 'Conta Errada & Tico Tico no Fubá' (João Nobre/José Galhardo & Aloysio de Oliveira/Zequinha de Abreu); 'Que inveja tens tu das rosas (popular) com a participação do coro da Universidade Sénior; 'Novo Fado da Melancia' (Cristina Clara/Raul Ferrão); 'Primeru Bes' (Rolando Semedo); 'Bailinho da Madeira & Marinheiro Só Feiticiero da Calheta (João Gomes de Sousa & popular); 'Vira do Mondego' (Augusto Pinho/Frederico de Brito).

Ambos os espectáculos são de entrada livre, mediante inscrição e levantamento prévio do bilhete na recepção do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo. Os lugares são limitados.

A parceria com o Hotel The Navigator Colombus é uma das grandes novidades da Festa da Escola da Vila deste ano. A unidade hoteleira está a disponibilizar uma promoção especial, até 6 de Outubro, para os interessados em participar no evento da Porta 33.