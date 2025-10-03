PTP quer reaproveitamento da antiga escola da Ribeira da Tabua para Centro de Dia

A candidatura do PTP à Câmara Municipal da Ribeira Brava defende a reconversão da antiga escola da Ribeira da Tabua num centro de dia, destinado à população sénior. Joel Abreu lamenta que o edifício esteja "fora de uso para o seu propósito original" e, indica que "apesar da sua estrutura física e áreas exteriores ainda demonstrem um bom potencial, o seu estatuto actual de inatividade levanta questões sobre a melhor gestão deste património publico".

"É fundamental garantir que um espaço com tanta relevância seja utilizado de forma digna, honrando o seu passado e maximizando o seu contributo para o futuro", indica o cabeça-de-lista. Este edifício é, actualmente, utilizado de forma esporádica para actividades de lazer e convívios privados menos formais que, "embora proporcionem momentos de descompressão, não correspondem ao máximo potencial que um edifício desta dimensão pode oferecer".

"A conversão do espaço num centro de dia permitiria reverter a tendência de subutilização, canalizando a energia do edifício para um serviço social de excelência", aponta Joel Abreu, explicando que "as salas que antes acolheram a aprendizagem, passariam a promover o bem-estar, a socialização e os cuidados da nossa população sénior, garantindo-lhes um envelhecimento activo e com dignidade".

Aliás, o partido entende que esse reaproveitamento da escola trata-se de uma questão de responsabilidade social e de respeito pelo património. "Isto significa substituir usos informais por um serviço comunitário essencial, dando ao edifício um propósito duradouro e socialmente impactante", termina.