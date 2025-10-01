Pelo menos 91 soterrados dois dias após desabamento de escola na Indonésia

Pelo menos 91 alunos continuam presos em escombros de betão, quase dois dias depois do desabamento de um edifício de uma escola islâmica na Indonésia, informaram hoje as autoridades.

Mais de 300 socorristas continuam a trabalhar para resgatar os sobreviventes na cidade de Sidoarjo, leste de Java.

As equipas de resgate têm levado oxigénio, água e alimentos através de aberturas estreitas para aqueles que ainda estão presos sob os escombros, alguns deles imobilizados, de forma a mantê-los vivos.

"Foram detetados indícios de que seis pessoas ainda sobrevivem numa zona dos escombros (...) Alimentos e água foram distribuídos através de uma brecha para manter as vítimas saudáveis", informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres indonésia, na mais recente atualização.

Equipamentos pesados estavam disponíveis, mas não estavam a ser utilizados devido à preocupação de que pudessem causar novos desabamentos.

A estrutura caiu sobre centenas de pessoas, a maioria adolescentes, que realizavam as orações da tarde de segunda-feira num salão de orações num internato islâmico centenário, o Al Khoziny, na província de Java Oriental, que estava a passar por uma expansão não autorizada.

❗️🇮🇩 - At least 65 students are presumed buried under the rubble after a multi-story Islamic boarding school building collapsed in Sidoarjo, East Java, Indonesia, while over 100 were gathered for afternoon prayers.



One 13-year-old student has been confirmed dead, with 99 others… pic.twitter.com/UrqHsoWg50 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 30, 2025

Pelo menos três alunos foram confirmados mortos e outros 100 ficaram feridos, muitos com ferimentos na cabeça e ossos partidos.

A Agência Nacional de Gestão de Desastres reviu o número de pessoas alegadamente soterradas pelos escombros para 91 na noite de terça-feira, face à anterior estimativa de 38, após analisar os registos de presença e os relatos de familiares.

Os alunos eram, na sua maioria, rapazes do 7.º ao 12.º ano, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. As alunas estavam a rezar noutra parte do edifício e conseguiram escapar, disseram sobreviventes.

O salão de orações tinha dois andares, mas estavam a ser construídos mais dois sem autorização, segundo as autoridades.

A polícia disse que os alicerces do antigo edifício aparentemente não conseguiram suportar mais dois andares de betão e desabaram durante o processo de betonagem.