Madeira assinala Dia Mundial da Música com três espectáculos e cerca de 1.100 alunos

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, promove esta quarta e quinta-feira, dias 1 e 2 de Outubro, um concerto pedagógico para assinalar o Dia Mundial da Música. O evento terá lugar no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal e destina-se à comunidade escolar da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa é organizada pela Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA) e contará com a participação de cerca de 1.100 alunos provenientes de diversos estabelecimentos de ensino da Região. Está prevista uma sessão a 1 de Outubro, pelas 15 horas, e duas sessões no dia 2, às 11 e às 15 horas.

O espectáculo será protagonizado pela Orquestra DSEA, composta por 14 docentes da área de Expressão Musical e Dramática/Áreas Artísticas. O repertório proposto inclui uma selecção eclética de géneros musicais, que vai desde a música tradicional portuguesa ao rock e ao jazz. Serão interpretadas obras de nomes como Paulo de Carvalho, Queen e AC/DC, bem como temas tradicionais madeirenses, com arranjos originais.

A orquestra sob a direcção artística do professor Ricardo Correia integra uma variedade de instrumentos, tais como piano, sintetizador, bandolim, viola de arame, braguinha, rajão, saxofone alto, clarinete, trompete, trombone, baixo elétrico, contrabaixo, guitarra elétrica, percussão e bateria, acompanhados por duas vozes.

Mais do que um concerto, esta é uma verdadeira celebração da música enquanto arte essencial à educação, à cultura e à vida em comunidade. A Orquestra DSEA tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo junto de crianças, jovens e público em geral, através de uma programação cultural descentralizada que já percorreu diversos concelhos da ilha. Estas iniciativas sublinham o papel estruturante da música e das artes no processo educativo, com impacto no desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico dos alunos. Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

O Dia Mundial da Música é celebrado anualmente a 1 de Outubro, data instituída em 1975 pelo Conselho Internacional de Música, com o objectivo de promover a arte musical como veículo de paz, cultura e intercâmbio entre os povos.