Câmara de Lobos em festa

O município de Câmara de Lobos assinala hoje o 190.º aniversário. Diversas iniciativas vão decorrer durante o dia nas várias freguesias do concelho para assinalar tão importante data.

09h00 - Hastear a Bandeira

09h10 - Desfile do Carro dos Bombeiros

10h00 - Sessão Solene do 190.º Aniversário do Município

17h45 - Concerto Banda Filarmónica Aliança Velha

Adro da Igreja da Quinta Grande

18h15 - Concerto Banda Recreio Camponês

Adro da Igreja Matriz de Câmara de Lobos

19h15 - Concerto da Banda Municipal de Câmara de Lobos

Adro da Igreja Matriz de Câmara de Lobos

19h45 - Concerto Banda Orquestral de Câmara de Lobos "Os Infantes"

Adro da Igreja do Jardim da Serra

20h30 - Concerto Banda Filarmónica Aliança Velha

Praceta do Curral das Freiras

Mas outros eventos acontecem hoje na Madeira que devem merecer a sua atenção

4.ª edição da Festa da Escola da Vila

Das 11h00 às 24h00 na Escola da Vila do Porto Santo

9.ª Edição do Ultra Trail Madeira - Banana da Madeira

Das 00h00 às 18h00 no Museu da Baleia

3.º Congresso de Cardiologia da Madeira - (Organização: Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC))

Das 9h00 às 17h00 no Hotel Pestana Casino Park

Recepção aos alunos da Universidade Aberta -Ano letivo 2025-2026

10h00 - Centro Cultural e de Investigação do Funchal

Início do Evento "24 Hour Comics Day"

10h00 Centro de Juventude do Funchal

Início do Madeira Ocean Challenge 2025

10h00- Praia Banda D’Além –Machico

Sessão de Lançamento do livro A Matemática da Vida II de Catarina Gomes

10 h00 -Museu da Eletricidade – Casa da Luz

1.º Encontro São Roque Classic Show

Das 10h00 às 17h00 - Miradouro São Roque

Apresentação do livro “E a minha Vida deu um livro”, da autoria de Delfim Fortunato,

11 h00 -Junta de Freguesia de Machico

Apresentação oficial do novo Cemitério do Porto da Cruz

12h00

Nacional- Moreirense – I Liga de futebol

15h30 – Estádio da Madeira

Companhia dos Bombeiros Sapadores do Funchal clebra o seu 137º aniversário

16h00 Praça do Município

Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses promove mais uma Noite de Bingo Solidário

18 h00 Sede da Banda Municipal do Funchal

Concerto "Sonarwave.AI"

20 h00 -Centro Cultural John Dos Passos - Ponta do Sol

Efemérides a 4 de Outubro

1899 Foi criada no 2º Governo (1897-1900) de José Luciano de Castro (1834-1914), a Direcção-Geral de Saúde e Beneficência Pública, em Portugal.

1910 Deu-se o levantamento Republicano, em Lisboa (registando-se depois o suicídio de um dos seus principais activistas, o almirante Cândido dos Reis, mal convencido do fracasso).

1943 Foi assinado, em plena II Guerra, o Acordo Económico e Facilidades dos Transportes Marítimos, entre Portugal e o Reino Unido.

1965 Foi publicado o Manifesto dos 101 Católicos contra a política colonial da ditadura, assinado por Sophia Mello Breyner, Francisco Sousa Tavares, Nuno Bragança e Bénard da Costa, entre outros.

1990 Abriu a primeira sessão parlamentar da Alemanha, após a reunificação.

2005 O Ministério da Educação anunciou o lançamento do programa de promoção da leitura, com a tutela da Cultura.

2008 A Polónia pôs fim à sua missão de apoio às tropas norte-americanas no Iraque, anunciando a retirada até final de Outubro dos últimos 900 soldados.

2016 Milhares de mulheres, vestidas de negro, saíram à rua na Polónia para contestarem a proibição da interrupção voluntária da gravidez.

2021 Dia Mundial dos Animais, criado lá para os anos 20 ou 30 do Século XX.

2021 O Facebook e outras redes sociais sofreram um ataque, provocando àquela perdas de aproximadamente 6000 milhões de dólares, o roubo de informação pessoal de más de 1500 milhões de usuários e a queda mundial das redes durante 7 horas consecutivas.