Câmara de Lobos em festa
O município de Câmara de Lobos assinala hoje o 190.º aniversário. Diversas iniciativas vão decorrer durante o dia nas várias freguesias do concelho para assinalar tão importante data.
09h00 - Hastear a
Bandeira
09h10 - Desfile do Carro dos Bombeiros
10h00 - Sessão Solene do 190.º Aniversário do Município
17h45 - Concerto Banda Filarmónica Aliança Velha
Adro da Igreja da Quinta Grande
18h15 - Concerto Banda Recreio Camponês
Adro da Igreja Matriz de Câmara de Lobos
19h15 - Concerto da Banda Municipal de Câmara de Lobos
Adro da Igreja Matriz de Câmara de Lobos
19h45 - Concerto Banda Orquestral de Câmara de Lobos "Os Infantes"
Adro da Igreja do Jardim da Serra
20h30 - Concerto Banda Filarmónica Aliança Velha
Praceta do Curral das Freiras
Mas outros eventos acontecem hoje na Madeira que devem merecer a sua atenção
4.ª edição da Festa da Escola da Vila
Das 11h00 às 24h00 na Escola da Vila do Porto Santo
9.ª Edição do Ultra Trail Madeira - Banana da Madeira
Das 00h00 às 18h00 no Museu da Baleia
3.º Congresso de Cardiologia da Madeira - (Organização: Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC))
Das 9h00 às 17h00 no Hotel Pestana Casino Park
Recepção aos alunos da Universidade Aberta -Ano letivo 2025-2026
10h00 - Centro Cultural e de Investigação do Funchal
Início do Evento "24 Hour Comics Day"
10h00 Centro de Juventude do Funchal
Início do Madeira Ocean Challenge 2025
10h00- Praia Banda D’Além –Machico
Sessão de Lançamento do livro A Matemática da Vida II de Catarina Gomes
10 h00 -Museu da Eletricidade – Casa da Luz
1.º Encontro São Roque Classic Show
Das 10h00 às 17h00 - Miradouro São Roque
Apresentação do livro “E a minha Vida deu um livro”, da autoria de Delfim
Fortunato,
11 h00 -Junta de Freguesia de Machico
Apresentação oficial do novo Cemitério do Porto da Cruz
12h00
Nacional- Moreirense – I Liga de futebol
15h30 – Estádio da Madeira
Companhia dos Bombeiros Sapadores do Funchal clebra o seu 137º aniversário
16h00 Praça do Município
Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses promove mais uma Noite de Bingo Solidário
18 h00 Sede da Banda Municipal do Funchal
Concerto "Sonarwave.AI"
20 h00 -Centro Cultural John Dos Passos - Ponta do Sol
Efemérides a 4 de Outubro
1899 Foi criada no 2º Governo (1897-1900) de José Luciano de Castro (1834-1914), a Direcção-Geral de Saúde e Beneficência Pública, em Portugal.
1910 Deu-se o levantamento Republicano, em Lisboa (registando-se depois o suicídio de um dos seus principais activistas, o almirante Cândido dos Reis, mal convencido do fracasso).
1943 Foi assinado, em plena II Guerra, o Acordo Económico e Facilidades dos Transportes Marítimos, entre Portugal e o Reino Unido.
1965 Foi publicado o Manifesto dos 101 Católicos contra a política colonial da ditadura, assinado por Sophia Mello Breyner, Francisco Sousa Tavares, Nuno Bragança e Bénard da Costa, entre outros.
1990 Abriu a primeira sessão parlamentar da Alemanha, após a reunificação.
2005 O Ministério da Educação anunciou o lançamento do programa de promoção da leitura, com a tutela da Cultura.
2008 A Polónia pôs fim à sua missão de apoio às tropas norte-americanas no Iraque, anunciando a retirada até final de Outubro dos últimos 900 soldados.
2016 Milhares de mulheres, vestidas de negro, saíram à rua na Polónia para contestarem a proibição da interrupção voluntária da gravidez.
2021 Dia Mundial dos Animais, criado lá para os anos 20 ou 30 do Século XX.
2021 O Facebook e outras redes sociais sofreram um ataque, provocando àquela perdas de aproximadamente 6000 milhões de dólares, o roubo de informação pessoal de más de 1500 milhões de usuários e a queda mundial das redes durante 7 horas consecutivas.