Ausência sentida de Maurício Reis marcou o arranque da Festa da Escola da Vila

A Festa da Escola da Vila, evento promovido pela Porta 33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea, arrancou, como habitual, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, mobilizando várias camadas da comunidade residente e visitante da ‘Ilha Dourada’.

O primeiro de três dias de festa ficou marcado por fortes emoções, iniciadas com a sentida homenagem a Maurício Pestana Reis, um dos fundadores da PORTA 33, falecido este ano, aos 69 anos, vítima de cancro.

Num vídeo com cerca de dois minutos, a associação eternizou a memória de quem, há quase quatro décadas, ajudou a erguer um projecto que faz da arte “um movimento único”. Com a frase “tudo passa e tudo fica” como pano de fundo, a Porta 33 evocou a presença na ausência, afirmando: “Estás aqui, Maurício, dentro de tantos braços que hoje te esperavam.”