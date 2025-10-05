Sara Jardim quer apoiar de forma efectiva os empresários e empreendedores

A candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal apresentou um conjunto de propostas que visam simplificar processos, reduzir encargos e apoiar de forma efectiva os empresários e empreendedores que desejam investir no Funchal. Para Sara Jardim, o concelho tem de se tornar mais atractivo ao investimento e ao empreendedorismo.

"Investir e empreender no Funchal continua a ser uma corrida de obstáculos: taxas pesadas, licenças demoradas, prazos incertos. Resultado: ideias que não avançam, negócios que não nascem e novos empregos que se perdem", considera a cabeça-de-lista.

sara Jardim pretende, por isso, reduzir e/ou eliminar taxas municipais redundantes ou exorbitantes, que penalizam quem quer criar negócios e investir; simplificar processos e licenças, acabando com a burocracia e com a duplicação de documentação que trava a iniciativa privada; criar um Balcão Único Digital do Empreendedor, nos qual todos os processos possam ser tratados online, em simultâneo e de forma simples; estabelecer prazos máximos de resposta por parte da Câmara, dando previsibilidade a quem pretende investir; instituir a figura do “gestor de projecto”, centralizando numa única pessoa todos os contactos e atendimentos necessários à concretização de um investimento; e criar um serviço de atendimento e apoio ao investidor, que preste assistência técnica, jurídica e material efetiva a quem pretende investir e instalar-se no Funchal.

“Queremos ajudar os empresários e os empreendedores a terem negócios sustentáveis. Não queremos um ambiente em que só os gigantes, com mais recursos, sobrevivem. Queremos uma cidade que apoie quem arrisca, quem cria e quem gera valor. O nosso objetivo é claro: ajudar a criar e distribuir riqueza. E criar mais postos de trabalho, mais bem remunerados”, concluiu Sara Jardim.

