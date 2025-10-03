Acidente no Funchal causou dois feridos
A colisão ocorrida ao final da tarde de ontem na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal, provocou dois feridos.
Tal como o DIÁRIO noticiou, um homem na casa dos 60 anos ficou encarcerado na viatura e foi transportado para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.
A condutora, de 67 anos, também ficou ferida e após ser assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses seguiu para a Urgência.
Ambas as vítimas seguiam no mesmo carro. As viaturas sofreram danos significativos.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Acidente junto à Ribeira de João Gomes deixa vítima encarcerada
Um acidente de viação entre duas viaturas, na Rua da Ribeira de João Gomes, junto ao cruzamento com a Rua D. Ernesto Sena de Oliveira (próximo ao arquivo da Câmara Municipal do Funchal) resultou em duas vítimas, estando uma delas encarcerada.
