Jorge Carvalho quer requalificar o Jardim do Miradouro das Pinheiras nas Neves

A freguesia de São Gonçalo foi palco, esta sexta-feira, da apresentação oficial da candidatura 'Funchal Sempre Melhor', da coligação PSD/CDS. Num ambiente emotivo e marcado pela forte adesão da população local, Jorge Carvalho, cabeça de lista à Câmara Municipal do Funchal, regressou à freguesia onde iniciou a sua vida autárquica, acompanhado de Tiago Freitas, candidato à Junta de Freguesia.

Foi aqui que tive a minha primeira experiência autárquica, primeiro como vogal e depois como presidente da Junta de Freguesia. Foi aqui que nasci, cresci, constituí família e sempre vivi. São Gonçalo faz parte da minha identidade e é por isso que este regresso tem para mim um significado muito especial Jorge Carvalho, candidato à presidência da autarquia do Funchal

Entre os compromissos assumidos, Jorge Carvalho destacou a requalificação do Jardim do Miradouro das Pinheiras, nas Neves, um espaço com cerca de 2.000 metros quadrados.

"Queremos transformar este miradouro num espaço de lazer, cultura e convivência, capaz de receber eventos culturais e lúdicos, mas também de oferecer um novo espaço verde de qualidade para os moradores e para todos os funchalenses. Este será mais um ponto de atração da freguesia de São Gonçalo e uma mais-valia para o concelho, valorizando o nosso património histórico e cultural. Será um espaço que trará dignidade aos residentes e permitirá a todos os visitantes desfrutar de uma das vistas mais fantásticas sobre a cidade do Funchal", afirmou o candidato.

Outro anúncio feito por Jorge Carvalho foi a requalificação do Caminho Velho da Igreja, considerado um eixo fundamental na ligação transversal da freguesia. O candidato sublinhou que esta intervenção "irá melhorar as condições de mobilidade, reforçar a segurança e encurtar distâncias, garantindo uma circulação mais eficaz tanto para moradores como para visitantes".

Também no campo da promoção da saúde e da qualidade de vida, Jorge Carvalho comprometeu-se a construir um ginásio comunitário junto ao Centro Polidesportivo de São Gonçalo, uma infraestrutura que, segundo o candidato, "vai criar novas oportunidades para a prática de exercício físico, promover estilos de vida saudáveis e servir como ponto de encontro intergeracional".

Tiago Freitas apresenta compromissos para um 'São Gonçalo Sempre Melhor'

Requalificação de espaços públicos, reforço dos apoios sociais e criação de novas infra-estruturas são os eixos centrais do candidato à Junta de Freguesia.

Na sua intervenção, Tiago Freitas, candidato à Junta de Freguesia de São Gonçalo pela coligação PSD/CDS, garantiu que o trabalho será marcado por "acção concreta e proximidade".

"Queremos medidas que não fiquem na gaveta, mas que se traduzam em obra feita, capaz de transformar a vida de quem aqui vive, trabalha e visita São Gonçalo. Cada iniciativa deve ser uma marca duradoura, que projete a freguesia para o futuro", afirmou.

Entre os projectos estruturantes apresentados, Tiago Freitas destacou a requalificação do Largo João Abel Caldeira Leal, com a criação de um parque infantil e um quiosque/cafetaria, dando nova vida ao centro da freguesia.

Outro compromisso passa pela instalação de um Centro de Dia na Capela da Boa Esperança, com o objectivo de combater o isolamento, promover a inclusão e criar respostas sociais adequadas às necessidades da população.

O candidato enumerou ainda investimentos nas acessibilidades, incluindo a asfaltagem do Caminho das Ladeiras e da Ladeira da Fonte e a colocação de lombas rodoviárias em pontos estratégicos, reforçando a segurança dos moradores.

"Queremos um São Gonçalo melhor nas acessibilidades e na segurança, melhor nos apoios sociais, melhor nos espaços públicos e de convívio, melhor nos espaços verdes e de contemplação. Queremos — e vamos ter — uma freguesia que nunca ficará para trás, mas que será um exemplo para todo o concelho", concluiu Tiago Freitas.