PSP apreende droga em rusga no Bairro da Palmeira
A Polícia de Segurança Pública realizou, esta manhã, uma rusga no Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos, no vulgo Bairro das Malvinas.
Segundo foi possível apurar, os agentes deslocaram-se ao local ao início da manhã, o que despertou a curiosidade de alguns moradores, especialmente devido à presença da Equipa Cinotécnica da PSP, que realizou buscas numa residência com os seus cães.
Ao que tudo indica, no âmbito desta rusga a PSP apreendeu produto estupefaciente.
Há a indicação de pelo menos uma pessoa detida, uma informação que ainda não foi possível confirmar.
