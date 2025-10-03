PSP apreende droga em rusga no Bairro da Palmeira

A Polícia de Segurança Pública realizou, esta manhã, uma rusga no Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos, no vulgo Bairro das Malvinas.

Segundo foi possível apurar, os agentes deslocaram-se ao local ao início da manhã, o que despertou a curiosidade de alguns moradores, especialmente devido à presença da Equipa Cinotécnica da PSP, que realizou buscas numa residência com os seus cães.

Ao que tudo indica, no âmbito desta rusga a PSP apreendeu produto estupefaciente.

Há a indicação de pelo menos uma pessoa detida, uma informação que ainda não foi possível confirmar.