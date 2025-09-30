PAN quer apresentar uma "nova forma de fazer política local"

O PAN deu início esta terça-feira, 30 de Setembro, à campanha para as Eleições Autárquicas com a apresentação pública da sua candidatura 'Fazer Diferente pelo Funchal' à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal do Funchal.

A candidatura, encabeçada por Mónica Freitas, assume como principal objectivo a melhoria da qualidade de vida no concelho, defendendo políticas centradas nas pessoas e no bem-estar coletivo. Entre as prioridades apresentadas estão a habitação acessível e sustentável; a protecção animal; a valorização da população sénior; a aposta na mobilidade urbana; e a criação e requalificação de espaços verdes e de lazer.

A candidatura posiciona-se como uma alternativa ao modelo actual de governação, propondo "uma abordagem mais participativa, transparente e orientada para resultados".

“Com esta campanha, pretende-se mobilizar as pessoas para uma nova forma de fazer política local, mais próxima, mais justa e mais eficaz”, afirma Mónica Freitas, cabeça-de-lista da candidatura do PAN.