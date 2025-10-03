No final da temporada passada, aos 23 anos, Tomás Abreu surpreendeu não só o mundo do andebol, mas também aqueles que lhe são mais próximos, quando tomou a decisão de não prosseguir com a sua carreira enquanto jogador profissional de andebol.

“Desde muito cedo dediquei toda a minha vida ao andebol, o que motivou muitas mudanças, porque fazia tudo em função do mesmo”, começou por explicar o ex-jogador, que aos 16 anos despertou o interesse do FC Porto, após uma época brilhante ao serviço da equipa sénior do CS Marítimo que competia na altura na II Divisão Nacional, tendo apontou 109 golos em 30 partidas.

Há momentos na vida que temos de reflectir e repensar. Posso estar a cometer um erro, mas acredito que só sabemos se tentarmos. Senti que precisava desta pausa, mas ainda hoje não consigo voltar a um pavilhão, porque faz-me uma certa confusão não estar ali a competir.

Tomás Abreu sublinhou que “gostava muito de jogar” e que a ausência da competição “ainda faz alguma confusão”, mas sentiu que “não conseguia dar o que queria nos dois lados”.

Apesar de ser formado em Desporto, a ligação e o carinho aos animais esteve sempre muito presente na sua vida desde tenra idade, não fosse o seu avô veterinário e o tio treinador de cães.

Há três anos, motivado por alguns pedidos de amigos começou a cuidar de cães e gatos quando os seus donos precisavam de se ausentar, pernoitando em alguns casos nas suas casas para garantir o melhor cuidado. Desta forma, nasceu o ‘Guardião Petsitter’.

A procura cresceu de tal forma, que há um ano, um sonho, apoiado também por um antigo colega de equipa que continua a competir, tornou-se realidade e o seu projecto passou a ter um espaço físico.



A casa é totalmente dedicada a oferecer o melhor cuidado aos animais de quem procura os seus serviços, quer seja de alojamento, que marca pela diferença ao promover um ambiente familiar, onde o cuidador passa a noite com os cães.

O DIÁRIO-Animais, na visita ao espaço para realizar a entrevista, teve uma recepção calorosa de mais de uma dezenas de cães que se encontravam no pátio em mais um dia de creche canina, como pode ver nas imagens.

Fique a conhecer quais foram os desafios que Tomás Abreu enfrentou até tomar a decisão de mudar o rumo da sua vida e que conselho deixa a quem anseia fazer o mesmo, mas ainda se sente dominado pelo medo.