"Tivemos que vir para a Madeira"

"No ano passado tivemos os nossos melhores resultados de sempre: 13 milhões de euros. Este ano ambicionámos atingir os 14 milhões. Aqui na Madeira, já facturámos cerca de 1 milhão de euros e temos a perspectiva de chegar aos 3 milhões nos próximos três anos", afirmou Miguel Peixoto, o CEO da Irmãos Peixoto, S.A., durante a inauguração da filial em São Roque, Funchal.

O empresário explicou que a decisão de investir na Madeira surgiu devido às necessidades de clientes, nomeadamente de reforçar a ligação entre as ilhas e o território continental. O investimento na Região ronda 1,4 milhões de euros, com mais de 460 mil euros em stock de artigos disponíveis para entrega imediata.

Fundada há 43 anos pelo pai do actual responsável, a Irmãos Peixoto tem sede em Braga e abriu, ao longo dos anos, unidades em Lisboa e no Algarve, acompanhando o crescimento do turismo e do sector hoteleiro. Todos os sete funcionários da filial da Madeira são residentes na ilha, sublinhando o compromisso da empresa com a economia e o desenvolvimento local.

"Dessa forma, achámos que fazendo este investimento aqui podíamos dar resposta a essa solicitação. O nosso objectivo é crescer em conjunto com a comunidade local e contribuir para o desenvolvimento da nossa região", concluiu.